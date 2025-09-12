Polskie służby poinformowały o zatrzymaniu poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania obywatela Afganistanu. Jest on podejrzany o atakowanie polskich żołnierzy z terenu Białorusi. Postępowanie prowadzi Żandarmeria Wojskowa.

Zatrzymany Afgańczyk miał wielokrotnie strzelać do polskich funkcjonariuszy z procy metalowymi kulkami oraz rzucać w nich kamieniami z terenu Białorusi.

Zaatakowani żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Warszawie-Wesołej, którzy pełnili służbę przy granicy polsko-białoruskiej, doznali obrażeń ciała. Skutkiem ataków było także uszkodzenie jednego z samochodów służbowych.

Atak na żołnierzy. Afgańczyk usłyszał zarzuty

Jak poinformowała prokuratura, zatrzymany pełnił też ważną rolę w procederze przerzutu migrantów z Białorusi do Polski. Grozi mu kara do trzydziestu lat pozbawienia wolności.

Ahbad K. na wniosek prokuratora najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. O zastosowaniu środka zapobiegawczego zdecydował Sąd Rejonowy w Białymstoku. Postępowanie prowadzone jest przez Żandarmerię Wojskową pod nadzorem Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Przejścia graniczne zamknięte. Granica szczegółowo monitorowana

Od północy zamknięte są wszystkie przejścia graniczne z Białorusią z powodu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej oraz rozpoczętych ćwiczeń rosyjsko-białoruskich "Zapad-2025". Zawieszenie ruchu granicznego obowiązuje w obu kierunkach, zarówno wyjazdu z Polski na Białoruś, jak i wjazdu na teren RP.

MSWiA argumentuje to wzmocnieniem środków bezpieczeństwa na granicy. Zawieszenie ruchu granicznego ma stanowić "jasny sygnał o polskiej gotowości do podjęcia radykalnych działań w przypadku pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa na granicy".

Ministerstwo dodało także, że pozwoli to na lepsze monitorowanie nielegalnej migracji, koordynowanej przez białoruskie służby. Celem jest poprawa bezpieczeństwa RP w kontekście możliwych prób nielegalnego przekraczania granicy przez osoby "mogące potencjalnie stwarzać zagrożenie, np. z uwagi na związki z organizacjami o charakterze terrorystycznym, czy zaangażowanie w działalność sabotażową na terytorium Polski".