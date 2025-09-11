Zderzenie tramwajów w Łodzi. Poszkodowanych kilkanaście osób

W Łodzi doszło do zderzenie tramwajów. - 14 osób zostało pokosztowanych. Większości udzielony pomocy na miejscu. Dwie z trafiły do szpitala - powiedział polsatnews.pl młodszy aspirant Maksymilian Jasiak z KMP w Łodzi. W miejscu wypadku cały czas trwają utrudnienia w ruchu drogowym.

W czwartek około godziny 9:20 doszło do zderzenia dwóch tramwajów przy al. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza w Łodzi.

Młodszy aspirant Maksymilian Jasiak z KMP w Łodzi zaznaczył, że obie motornicze były trzeźwe. - 14 osób zostało pokosztowanych. Większości udzielono pomocy na miejscu. Dwie z nich trafiły do szpitala. Jedna z poszkodowanych z urazami kończy oraz głowy, druga z urazem głowy - przekazał policjant.

Łódź. Zderzenie tramwajów. Utrudnienia w ruchu

Oficer prasowy KM PSP w Łodzi kpt. Łukasz Górczyński w rozmowie z Interią powiedział, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż jeden z tramwajów najechał na tył drugiego.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. - Na miejscu cały czas trwają utrudniania w ruchu drogowym - powiedział Jasiak.