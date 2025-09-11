Jesteśmy na krawędzi przepaści - ostrzegł watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, komentując wtargnięcie rosyjskich dronów nad Polskę. Hierarcha podzielił opinię prezydenta Włoch Sergio Mattarelli, który przestrzegł przed eskalacją mogącą przerodzić się w konflikt o niekontrolowanej skali.

- Uważam, że jesteśmy na krawędzi przepaści. Podzielam tę analizę w tym sensie, że jest eskalacja - stwierdził sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej podczas rozmowy z dziennikarzami w Watykanie.

Następnie dodał, że "jesteśmy naprawdę w momencie wielkiego niebezpieczeństwa".

Watykański sekretarz stanu wprost o rosyjskich dronach nad Polską. "Alarmujące"

W środę prezydent Mattarella, odnosząc się do wydarzeń w Polsce, zaznaczył: - Alarm budzi fakt, że zbliżamy się do krawędzi, zza której czeka otchłań niekontrolowanej przemocy.

Odnotował następnie groźby Kremla pod adresem państw europejskich, które - jak zaznaczył - są alarmujące.

- Istnieje skrajnie wysokie ryzyko, że zmierzamy w stronę konfliktu o niewyobrażalnej i wymykającej się spod kontroli skali - ostrzegł włoski prezydent.

Mattarella nawiązał do wydarzeń z 1914 roku, które doprowadziły do wybuchu I wojny światowej. - Brak rozwagi w działaniach prowadzi do konsekwencji, nawet jeśli nie są one zamierzone - ocenił.

W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.