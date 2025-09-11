- Przestrzeń powietrzna Łotwy zostanie zamknięta wzdłuż jej wschodniej granicy z Rosją i Białorusią od godziny 18:00 w dniu 11 września do co najmniej 18 września - przekazał w czwartek łotewski minister obrony Andris Spruds. Decyzja Rygi ma związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, które jest traktowane jak "sygnał alarmowy".

Minister obrony Łotwy Andris Spruds podkreślił, że rosyjskie drony, które pojawiły się nad Polską w nocy z wtorku na środę były "rażącym naruszeniem przestrzeni powietrznej NATO". - Łotwa musi podjąć odpowiednie działania - podkreślił.

Zaznaczył jednak, że na razie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla jego kraju. Niemniej koniecznym jest podjęcie "środków zapobiegawczych".

Wcześniej w rozmowie z mediami publicznymi LSM podkreślał, że armia jest w stanie gotowości, co miało związek z ćwiczeniami "Namejs".

- Zamknięcie przestrzeni powietrznej na wschodniej granicy pozwoli na pełną kontrolę nad strefą ograniczonego dostępu i ułatwi wykrywanie nieautoryzowanych obiektów latających, a także zwolni strefę ograniczonego dostępu dla myśliwców NATO Baltic Air Patrol Mission i łotewskich systemów obrony powietrznej - wyjaśnił Spruds.

Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski. Łotwa podjęła kroki

Łotewski minister skomentował też bezprecedensowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. - Rosyjskie drony w przestrzeni powietrznej NATO są sygnałem alarmowym i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec eskalacji ataków dronów - powiedział Spruds.

Podkreślił też, że na wschodniej granicy kraju stacjonują jednostki obrony powietrznej, żeby "w razie potrzeby zestrzelić drony państw agresorów".

ZOBACZ: Służby wciąż pracują po nalocie dronów. Komunikat MSWiA, setki policjantów w akcji

Na przestrzeni ostatniego roku władze w Rydze zatwierdziły zmiany, które we współpracy z łotewską kontrolą ruchu lotniczego umożliwiają szybkie zamknięcie przestrzeni powietrznej w określonych obszarach.

Ruch lotniczy nad Polską ograniczony. Całkowity zakaz w części kraju

Wcześniej również Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) poinformowała, że od 10 września do 9 grudnia 2025 roku obowiązuje ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski, wzdłuż granic z Białorusią i Ukrainą.

W komunikacie podkreślono, że częściowe ograniczenia lotów nad Polską zostało wprowadzone na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez kilkanaście dronów. Uruchomiono procedury obronne. Po raz pierwszy poinformowało o tym po godzinie 4:00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).