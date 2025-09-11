Wielka Brytania podpisze z Ukrainą umowę o wymianie wiedzy technologicznej. To umożliwi brytyjskim firmom produkcję tysięcy tanich dronów przechwytujących miesięcznie. Zostaną przekazane ukraińskiej armii i wykorzystane do obrony.

Wielka Brytania podpisze w czwartek umowę z Ukrainą o wymianie wiedzy technologicznej dotyczącej produkcji dronów wojskowych - podało brytyjskie ministerstwo obrony.

Wielka Brytania i Ukraina podpiszą umowę. W produkcji tysiące dronów

W oświadczeniu resortu czytamy, że projekt Octopus (Ośmiornica) ma na celu "wsparcie brytyjskich miejsc pracy i wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego obu państw".

W ramach umowy brytyjskie przedsiębiorstwa będą produkować drony przechwytujące, które są znacznie tańsze niż pociski obrony powietrznej i są skuteczniejsze w odpieraniu ataków rosyjskich dronów szturmowych.

Drony te "pomogą Ukrainie obronić się przed atakami powietrznymi, takimi jak nocny atak Rosji na zachodnią część Ukrainy, podczas którego Polska i NATO podjęły działania w celu przechwycenia rosyjskich dronów, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną" - stwierdziło ministerstwo obrony. Zarówno premier Keir Starmer, jak i minister obrony John Healey potępili atak Rosji oraz wyrazili swoje poparcie dla Polski.

"To nowe partnerstwo to przełomowy moment, łączący brytyjską i ukraińską pomysłowość w celu dostarczenia najnowocześniejszej technologii dronów obronnych, która pozwoli odeprzeć rosyjską agresję" - ocenił szef brytyjskiego rządu.

Wsparcie dla Ukrainy. Chodzi o 4,6 mld funtów

Ministerstwo poinformowało, że dron opracowany w ramach projektu Octopus został zaprojektowany przez Ukraińców przy wsparciu brytyjskich naukowców i techników.

"Z powodzeniem sprawdza się on na polu bitwy, wykazując się wysoką skutecznością w walce z jednokierunkowymi wersjami dronów atakujących Shahed, wykorzystywanymi przez Rosję. Jego produkcja kosztuje mniej niż 10 proc. kosztów dronów, do przechwytywania których jest przeznaczony" - napisano w oświadczeniu.

W tym roku Wielka Brytania przeznaczy 4,5 mld funtów na wsparcie Ukrainy, co stanowi najwyższą kwotę w historii. Tylko na dostawę dronów dla ukraińskiego wojska Londyn zainwestuje rekordową kwotę 350 mln funtów, co oznacza zwiększenie dostaw z 10 tys. w 2024 r. do 100 tys. w 2025 r.

aba / PAP