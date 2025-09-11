Akcja policji w Warszawie. Mundurowi w trakcie zatrzymania podejrzanych zostali zmuszeni do użycia broni, padły strzały. - Mogę potwierdzić, że doszło do zatrzymania trzech sprawców rozboju - potwierdził w rozmowie z Polsat News młodszy aspirant Paweł Chmura z zespołu prasowego stołecznej policji.

Akcja policji miała miejsce wczesnym popołudniem na warszawskiej Białołęce.

Z informacji przekazanych przez stołecznych funkcjonariuszy w mediach społecznościowych wynika, że mundurowi musieli oddać strzały w trakcie interwencji podjętej wobec kilku młodych osób podejrzanych o dokonanie rozboju.

- Potwierdzam, że zatrzymano osoby podejrzane o dokonanie takiego czynu - przekazał w rozmowie z Polsat News mł. asp. Paweł Chmura.

Strzały w Warszawie. Zatrzymano podejrzanych o rozbój

"Dzisiaj około godziny 13:30 na ulicy Konwaliowej w Warszawie, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie podczas zatrzymania trzech sprawców rozboju, wykorzystali broń służbową" - przekazała Komenda Stołeczna Policji na platformie X.

Policja zdradziła, że zatrzymani to młode osoby będące obywatelami Polski.

"Policjanci zabezpieczyli także samochód, którym próbowali uciec mężczyźni. Zatrzymane osoby to Polacy w wieku 21 i 22 lat. Nikomu nic się nie stało. Czynności w toku" - dodano w komunikacie.

Służby nie podają na razie więcej szczegółów na temat tego zdarzenia.