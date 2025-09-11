Służby wciąż pracują po nalocie dronów. Komunikat MSWiA, setki policjantów w akcji
Działania wojska w zakresie neutralizowania dronów, które spadły na terytorium Polski, wspiera ponad 600 policjantów i strażaków - przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W sumie jednak zmobilizowano kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy policji. Służby resortu pozostają w stanie podwyższonej gotowości.
MSWiA przekazało w czwartek przed południem, że w teren skierowano blisko 400 funkcjonariuszy policji oraz 94 strażaków PSP i ponad 100 druhów z OSP. W stan gotowości postawiono ponad 13 tysięcy policjantów.
Funkcjonariusze zostali zadysponowani z jednostek policji w Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Radomiu i Kielcach. Wśród nich znalazło się też 17 pirotechników z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji.
Rosyjskie drony. MSWiA potwierdza znalezienie 16 z nich
Z kolei straż pożarna zabezpieczyła miejsca zdarzenia oraz pomogła w poszukiwania dronów, które prowadzi polskie wojsko. W akcji wzięło udział 207 strażaków i 63 pojazdy. Według najświeższych danych służb, przytoczonych przez resort spraw wewnętrznych, potwierdzono odnalezienie łącznie 16 dronów.
Drony odnaleziono dotychczas w miejscowościach:
- Czosnówka,
- Cześniki,
- Krzywowierzba-Kolonia,
- Mniszków, Oleśno,
- Wielki Łan,
- Wohyń,
- Wyhalew,
- Wyryki,
- Zabłocie-Kolonia,
- Nowe Miasto nad Pilicą,
- Bychawka Trzecia,
- między Rabianami a Sewerynowem,
- Czyżów,
- Sobótka,
- Smyków.
Komunikat po naruszeniu przestrzeni powietrznej. Wciąż trwają poszukiwania
"W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej ogłoszony został alarm dla jednostek policji z garnizonów: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. W nocy z wtorku na środę (9-10 września br.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony" - przekazano w komunikacie MSWiA.
Na radarach odnotowano przynajmniej 19 dronów, z czego 16 odnaleziono. Wciąż trwają poszukiwania pozostałych 3 dronów - podano.