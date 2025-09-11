Służby wciąż pracują po nalocie dronów. Komunikat MSWiA, setki policjantów w akcji

Służby wciąż pracują po nalocie dronów. Komunikat MSWiA, setki policjantów w akcji
PAP/Andrzej Jackowski
Ponad 13 tysięcy policjantów pomaga w szukaniu dronów

Działania wojska w zakresie neutralizowania dronów, które spadły na terytorium Polski, wspiera ponad 600 policjantów i strażaków - przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W sumie jednak zmobilizowano kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy policji. Służby resortu pozostają w stanie podwyższonej gotowości.

MSWiA przekazało w czwartek przed południem, że w teren skierowano blisko 400 funkcjonariuszy policji oraz 94 strażaków PSP i ponad 100 druhów z OSP. W stan gotowości postawiono ponad 13 tysięcy policjantów.

 

Funkcjonariusze zostali zadysponowani z jednostek policji w Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Radomiu i Kielcach. Wśród nich znalazło się też 17 pirotechników z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji.

Rosyjskie drony. MSWiA potwierdza znalezienie 16 z nich

Z kolei straż pożarna zabezpieczyła miejsca zdarzenia oraz pomogła w poszukiwania dronów, które prowadzi polskie wojsko. W akcji wzięło udział 207 strażaków i 63 pojazdy. Według najświeższych danych służb, przytoczonych przez resort spraw wewnętrznych, potwierdzono odnalezienie łącznie 16 dronów.

 

ZOBACZ: Kanclerz Niemiec ocenił obronę powietrzną NATO. Gorzkie słowa po nalocie dronów

 

Drony odnaleziono dotychczas w miejscowościach:

  • Czosnówka,
  • Cześniki,
  • Krzywowierzba-Kolonia,
  • Mniszków, Oleśno,
  • Wielki Łan,
  • Wohyń,
  • Wyhalew,
  • Wyryki,
  • Zabłocie-Kolonia,
  • Nowe Miasto nad Pilicą,
  • Bychawka Trzecia,
  • między Rabianami a Sewerynowem,
  • Czyżów,
  • Sobótka,
  • Smyków.

Komunikat po naruszeniu przestrzeni powietrznej. Wciąż trwają poszukiwania

"W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej ogłoszony został alarm dla jednostek policji z garnizonów: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. W nocy z wtorku na środę (9-10 września br.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony" - przekazano w komunikacie MSWiA.

 

ZOBACZ: Alerty w języku niemieckim. Mogą je dostać mieszkańcy części Polski

 

Na radarach odnotowano przynajmniej 19 dronów, z czego 16 odnaleziono. Wciąż trwają poszukiwania pozostałych 3 dronów - podano.

WIDEO: Rosyjskie drony nad Polską. Co Karol Nawrocki przekazał Donaldowi Trumpowi? Zbigniew Bogucki ujawnia plan
Patryk Idziak / polsatnews.pl
MSWIAPOLICJAPOLSKAPRZESTRZEŃ POWIETRZNAROSYJSKIE DRONYSŁUŻBYSTRAŻ POŻARNAWOJSKO

