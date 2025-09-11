Rosja wzywa Warszawę do jak najszybszego rozważenia decyzji o zamknięciu przejść granicznych z Białorusią - stwierdziła Marija Zacharowa. Rzecznik MSZ Rosji nazwała działania Warszawy "krokiem konfrontacyjnym" i "dalszą eskalacją".

Słowa rzecznik rosyjskiego resortu spraw międzynarodowych przytacza prokremlowska agencja RIA Nowosti.

- Oczywiste jest, że konfrontacyjne kroki podejmowane przez polskie władze są podporządkowane jednemu celowi, uzasadnieniu polityki dalszej eskalacji napięć w centrum Europy - twierdzi Zacharowa.

- Jednostronne działania Polski wyrządzą poważne szkody jej partnerom międzynarodowym, którzy wykorzystują granicę polsko-białoruską do celów handlowych - dodaje.

Według urzędniczki, zamknięcie granicy to podważanie zasad humanitarnych, przede wszystkim swobody przemieszczania się osób.

- Mieszkańcy regionów przygranicznych Polski i Białorusi są pozbawieni możliwości podtrzymywania tradycji bliskich więzi rodzinnych i kontaktów międzyludzkich. Apelujemy do Warszawy o przemyślenie konsekwencji tak destrukcyjnych działań i jak najszybsze rozważenie podjętej decyzji - podsumowuje.

Zamknięcie granicy polsko-białoruskiej. Rozporządzenie MSWiA wchodzi w życie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, od 12 września do odwołania, całkowicie zawieszony zostanie ruch graniczny z Białorusią.

Zawieszenie obowiązywać będzie w obydwu kierunkach. Dotyczy zarówno transportu samochodowego, jak i pociągów towarowych. Kierowcy samochodów osobowych nie przekroczą granicy na przejściu drogowym Terespol-Brześć, natomiast kierowcy pojazdów ciężarowych przejścia drogowego Kukuryki-Kozłowiczy. Zostaną zamknięte trzy kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz, Terespol-Brześć.

"Całkowite zawieszenie ruchu granicznego na przejściach granicznych będzie stanowić jasny sygnał o polskiej gotowości do podjęcia radykalnych działań w przypadku pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa na granicy" - napisano w komunikacie MSWiA.

Jednocześnie podkreślono, że ruch będzie mógł zostać wznowiony dopiero po zakończeniu białorusko-rosyjskich manewrów wojskowych "Zapad-2025"

"Zawieszenie ruchu granicznego z Białorusią pozwoli jednocześnie na wykorzystanie sił Straży Granicznej w większym stopniu do monitorowania granicy pod kątem nielegalnej migracji, co przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa RP w kontekście możliwych prób nielegalnego przekraczania granicy przez osoby mogące potencjalnie stwarzać zagrożenie, np. z uwagi na związki z organizacjami o charakterze terrorystycznym, czy zaangażowanie w działalność sabotażową na terytorium Polski" - wyjaśniono.