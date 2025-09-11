CBOS opublikował najnowszy ranking zaufania do polskich polityków. Liderem jest prezydent RP Karol Nawrocki, któremu ufa 52 procent badanych. W rankingu nieufności pierwsze miejsce zajął prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński z wynikiem 59 procent.

Jak wynika z sondażu CBOS przeprowadzonego pod koniec sierpnia, politykiem który cieszy się największym zaufaniem jest prezydent Karol Nawrocki – ufa mu 52 procent ankietowanych. Prezydentowi nie ufa 31 procent badanych. Obojętność wobec Nawrockiego deklaruje 12 procent.

Ranking zaufania. Prezydent liderem, Mentzen i Sikorski na podium

Na drugim miejscu w rankingu znalazł się lider Konfederacji Sławomir Mentzen z wynikiem 44 procent zaufania. Nie ufa mu 33 procent ankietowanych. Jest obojętny dla trzynastu procent badanych.

Trzecie miejsce w rankingu zaufania zajął wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, z wynikiem 43 procent . Nie ufa mu 35 procent. Obojętność wyraziło 11 procent ankietowanych.

Na czwartej pozycji w rankingu zaufania znaleźli się ex aequo z wynikiem po 40 procent: wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ministrowi obrony narodowej nie ufa 29 procent, a Trzaskowskiemu - 47 procent ankietowanych.

Na kolejnych miejscach rankingu znaleźli się: wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak (39 procent zaufania; 29 procent nieufności); marszałek Sejmu, lider Polski2050 Szymon Hołownia (36 procent zaufania; 43 procent nieufności); lider Partii Razem Adrian Zandberg (35 procent zaufania i 23 procent nieufności).

Prezes PiS pierwszy w rankingu nieufności. Wysoko Braun i Tusk

W rankingu nieufności pierwsze miejsce zajął prezes PiS Jarosław Kaczyński z wynikiem 59 procent. Na drugim miejscu uplasował się lider Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorz Braun z wynikiem 56 procent. Na trzecim miejscu znalazł się premier Donald Tusk, któremu nie ufa 54 procent badanych.

Szefowi rządu ufa 35 procent badanych. Następni w rankingu zaufania są: były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki (32 procent zaufania; 52 procent nieufności); były szef MON, wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak (30 procent zaufania; 41 procent nieufności); prezes PiS Jarosław Kaczyński (30 procent zaufania; 59 procent nieufności).

Politycy, którzy zostali wymienieni w badaniu na kolejnych miejscach to: marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (28 procent zaufania; 36 procent nieufności); wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (25 procent zaufania; 33 procent nieufności); lider Korony Konfederacji Polski Grzegorz Braun (23 procent zaufania; 56 procent nieufności); wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (22 procent zaufania; 17 procent nieufności; 46 procent nieznajomości); minister finansów Andrzej Domański (20 procent zaufania; 17 procent nieufności; 50 procent nieznajomości).

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz ufa 19 procent badanych, a nie ufa 17 procent. 46 procent ankietowanych zadeklarowało, że jej nie zna. Ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi ufa 19 procent, tyle samo badanych mu nie ufa. Nie zna go 48 procent badanych.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker może liczyć na zaufania 16 procent ankietowanych; nie ufa mu 17 procent, a nie zna go 53 procent. Z kolei szefowi prezydenckiej kancelarii Zbigniewowi Boguckiemu ufa 15 procent badanych, a nie ufa 16 procent; 59 procent deklaruje, że go nie zna.