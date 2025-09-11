Prezydent na RBN: Polska jest uczestnikiem wojny hybrydowej

Polska jest uczestnikiem wojny hybrydowej od czterech lat - powiedział prezydent Karol Nawrocki na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN). Posiedzenie zostało zwołane w reakcji na wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną rosyjskich dronów.

W czwartek o godz. 17 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent: Polska uczestniczy w wojnie hybrydowej

Prezydent odniósł się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.

- Jeśli ktoś miał wątpliwości, że od 4 lat Polska uczestniczy w wojnie hybrydowej, to od wczoraj może te wątpliwości porzucić - stwierdził.

- Ta wojna odbywa się na lądzie, na wodzie i w powietrzu. Uczestniczymy też w tej wojnie w strefie społecznej, w postaci dezinformacji (...) 10 września był testem, który zafundowała nam Federacja Rosyjska i miał dotyczyć odporności naszego społeczeństwa i stabilności instytucji oraz naszych sojuszach. Odnoszę wrażenie, że jako Polska ten test zdaliśmy - dodał Nawrocki.

Apel prezydenta: nie ulegajmy rosyjskiej dezinformacji

Prezydent odniósł się do inspirowanej z Kremla dezinformacji, tworzącej narrację o tym, że drony które naruszyły polską przestrzeń powietrzną były ukraińskie.

- Chciałabym mocno przestrzec, szczególnie opinię publiczną ale i nas wszystkich, abyśmy nie ulegali rosyjskiej dezinformacji, która od 24 godzin podpowiada, że drony atakujące polską przestrzeń powietrzną są ukraińskie po to, by wciągnąć Polskę do wojny. Jest to kłamstwo - podkreślił.

Głowa państwa podziękowała także za jedność klasy politycznej mimo podziałów.

- Rozwaga i propaństwowa postawa opozycji także wpłynęła na zdanie przez nas testu 10 września. To warte odnotowania, że wszyscy podeszli do kwestii naszego bezpieczeństwa bez dramy politycznej - powiedział.

Prezydent RP zaapelował o zwiększenie wydatków budżetowych na zbrojenia.

- Musimy zwiększyć inwestycje w obronę powietrzną i przeciwrakietową. Zwiększenie wydatków do 5 procent powinno być nie tylko hasłem, ale powinno znaleźć swoje odbicie w postępowaniu całej klasy politycznej - mówił.

Drony nad Polską. Prezydent zwołał posiedzenie RBN

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów. W przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o neutralizacji. Wojsko i służby poszukują szczątków maszyn. Zgodnie z ostatnimi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów.

Prezydent decyzję o zwołaniu RBN podjął jeszcze w środę. - Wszystkie stronnictwa polityczne, przewodniczący klubów parlamentarnych i najważniejsze osoby w państwie będą dyskutować nie tylko o tym, co się wydarzyło, ale także o tym, co powinniśmy zrobić w przyszłości, aby do tego typu sytuacji nie dochodziło - zapowiadał.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.

W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie: MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.

