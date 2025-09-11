"Rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy i dezinformacji w dzisiejszej sytuacji to działanie na szkodę państwa polskiego" - napisał na platformie X w czwartkowy poranek Donald Tusk. W dosadnym wpisie premier zaapelował do Polaków o weryfikowanie informacji związanych z pojawieniem się rosyjskich dronów w polskiej przestrzeni powietrznej.

Premier RP Donald Tusk w mocnych słowach podsumował medialne narracje związane z pojawieniem się nad Polską rosyjskich dronów. We wpisie na platformie X polityk PO poradził rodakom, by nie ulegali rosyjskiej propagandzie sugerującej, iż za naruszenie polskiej przestrzeni publicznej odpowiadają służby ukraińskie.

Tusk zaapelował o czujność i poleganie jedynie na sprawdzonych źródłach informacji. Podział społeczeństwa i zbijanie kapitału politycznego na rosyjskim ataku nazwał zaś "głupotą".

Premier apeluje o nieuleganie dezinformacji. "Działanie na szkodę państwa"

Dzień po tym, jak w kilku województwach Polski potwierdzono odnalezienie szczątków 16 rosyjskich dronów, a polskie władze uruchomiły w związku z tym artykuł 4. Paktu Północnoatlantyckiego, premier Donald Tusk podkreślił, jak ważne w obliczu zagrożenia jest nieuleganie rosyjskiej propagandzie, mającej na celu wytworzyć w kraju wewnętrzny podział.

"Rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy i dezinformacji w dzisiejszej sytuacji to działanie na szkodę państwa polskiego, wymierzone wprost w bezpieczeństwo Ojczyzny i obywateli. Głupota, a tym bardziej polityczne poglądy, nie powinny być traktowane jako okoliczność łagodząca" - napisał na platformie X premier RP.

Drony nad Polską. Rząd gwarantuje solidarność z Ukrainą

Podczas zwołanego w środę nadzwyczajnego posiedzenia rządu, premier stwierdził, iż działania polskich służb w związku z pojawieniem się rosyjskich dronów od samego początku były bez zarzutu. Pełną solidarność z Polską wyraziły państwa NATO i Unii Europejskiej, a w akcji zestrzeliwania poszczególnych dronów brało udział wojsko Holandii, Włoch i Niemiec.

Szef MSZ Radosław Sikorski również zabrał głos w sprawie "celowego nakierowania" rosyjskich dronów. Polityk podsumował działania rządu i zagwarantował Ukrainie solidarność i dalszą współpracę wojskową.

Ubiegłej nocy 19 razy polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drony wyprodukowane w Rosji. Według naszych ocen nie zboczyły one z kursu, ale zostały celowo nakierowane.



Drony nad Polską. Zwołano posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej z nocy z wtorku na środę, w czwartek o godz. 17 odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekaże w Sejmie najnowsze informacje dotyczące działań rządu.

W czwartek Donald Tusk odwiedzil 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku, a prezydent Karol Nawrocki - 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.