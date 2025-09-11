Czechy są gotowe wysłać do Polski trzy śmigłowce z jednostki do operacji specjalnych - poinformowało w środę wieczorem ministerstwo obrony w Pradze. Decyzję poprzedziła rozmowa telefoniczna wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka–Kamysza z szefową resortu obrony Janą Czernochovą.

Czernochova poinformowała o prośbie ze strony polskiej premiera Czech Petra Fialę i podkreśliła znaczenie sojuszu polsko-czeskiego.

"Polska jest naszym bliskim i niezawodnym sojusznikiem, dlatego uważam naszą pomoc za coś całkowicie naturalnego. Ważne jest, aby pomoc nadeszła szybko, abyśmy dali Rosji do zrozumienia, że jesteśmy zjednoczeni. Jesteśmy gotowi wysłać jednostkę w ciągu kilku dni" - podkreśliła ministra w komunikacie resortu obrony.

Czechy wysyłają do Polski śmigłowce. "Misja potrwa do trzech miesięcy"

Do Polski mają trafić trzy zmodyfikowane śmigłowce do operacji specjalnych Mi-171Sz, znane także pod natowskim kodem Hip-L. Maszyny mają pomóc polskiej armii w ochronie kraju przed dronami operującymi na małych wysokościach.

ZOBACZ: "Jesteśmy w dużej mierze bezbronni". Michał Dworczyk wskazał luki w polskiej obronie

Według szefa sztabu generalnego armii Karla Rzehki liczba wysłanych do Polski żołnierzy zostanie określona w zależności od aktualnej sytuacji i możliwości wsparcia logistycznego, ale nie przekroczy 150.

- Zakładamy, że misja potrwa do trzech miesięcy - stwierdził szef sztabu.

Europejska pomoc dla Polski. Nowy sprzęt w drodze

Zgodnie z obowiązującym prawem wysłanie czeskich żołnierzy za granicę wymaga zgody parlamentu. Misja w Polsce ma wykorzystać mandat z 2024 r. i dotyczący lat 2025 i 2026. W jego ramach armia może wysłać łącznie do 2 tys. żołnierzy w celu wzmocnienia obrony wschodniej granicy NATO w Estonii, Litwie, Łotwie, Polsce, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Bułgarii. Obecnie czescy żołnierze działający w ramach tego mandatu są na Słowacji, w Litwie i Łotwie.

ZOBACZ: 40 tys. żołnierzy przy granicy z Polską. Wiceszef MON o manewrach "Zapad-2025"

Gotowość udzielenia pomocy Polsce w obronie przed atakami zadeklarowali w środę przewodnicząca Izby Poselskiej Marketa Pekarova Adamova oraz przewodniczący Senatu Milosz Vystrczil. O poparciu dla Polski Pekarowa Adamova ma rozmawiać w czwartek podczas wizyty w Warszawie.