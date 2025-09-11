Polscy żołnierze pojadą do Ukrainy. Zełenski ogłasza porozumienie ws. szkoleń

Ukraina zaproponowała pomoc w szkoleniach polskich żołnierzy w zwalczaniu dronów bojowych. - Jesteśmy otwarci i gotowi. Donald (Tusk) powiedział, że wyśle swoich żołnierzy, kogokolwiek będzie potrzeba - ogłosił Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy zapewnił, że kontaktował się w ten sprawie m.in. z generałem Ołeksandrem Syrskim.

Deklaracja dotycząca chęci współpracy pomiędzy ukraińskimi i polskimi żołnierzami padła w trakcie konferencji prasowej Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy stwierdził, że rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem na temat szkoleń polskich żołnierzy w zakresie zwalczania dronów.

- Jesteśmy otwarci i gotowi. Donald (Tusk) powiedział, że wyśle swoich żołnierzy, kogokolwiek będzie potrzeba. Skontaktowałem ich z naszym ministrem obrony, Naczelnym Dowódcą gen. Syrskim, który jest dziś w kontakcie z polskim dowódcą - stwierdził.

Już kilkadziesiąt godzin wcześniej ukraiński przywódca komunikował, że jest gotowy udzielić pomocy polskiej armii.

ZOBACZ: Prezydent na RBN: Polska jest uczestnikiem wojny hybrydowej

"Zaoferowałem Polsce naszą pomoc, szkolenia i doświadczenie w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów, w szczególności Shahedów. Uzgodniliśmy z Donaldem (Tuskiem - red.) odpowiednią współpracę na szczeblu wojskowym. Będziemy również koordynować działania ze wszystkimi państwami członkowskimi NATO" - ogłosił Zełenski w mediach społecznościowych.

Ukraina. Wołodymyr Zełenski o skutecznej obronie powietrznej

Wołodymyr Zełenski zwrócił także uwagę na systemy obronne, którymi obecnie dysponuje Polska. Zdaniem ukraińskiego przywódcy, sojusznicy Ukrainy powinni stosować rozwiązania, które sprawdziły się w wojnie.

ZOBACZ: Rosyjskie MSZ wzywa Polskę do zmiany decyzji ws. granicy z Białorusią

- Patriot nie pomoże Polsce w walce z Szahedem. Nie pomoże nikomu. To przede wszystkim broń przeciwko pociskom balistycznym. Dziś Stany Zjednoczone, czołowy światowy producent tych pocisków, będą produkować 50-60 pocisków miesięcznie. Skoro wystrzeliwujemy 500-800 pocisków Szaheda dziennie, to jasne jest, że Patriot nie jest przeciwko dronom. Patriot – 2-3 miliony pocisków, dron Szaheda lub Gerana – do 100 tysięcy dolarów - wskazał ukraiński prezydent.

Według Zełenskiego, jeśli Polska chce skutecznie bronić swojego nieba musi dysponować rozbudowanym systemem.

- To moja odpowiedź na pytanie, czy nasi polscy przyjaciele potrzebują naszych konsultacji. Uważam, że nikt dziś nie ma takiego systemu. Tylko my i Rosjanie go mamy - podkreślił.