Polscy wojskowi mają udać się do Ukrainy, gdzie wezmą udział w szkoleniach z neutralizacji rosyjskich dronów - podaje agencja Reuters. Decyzja zapadła dzień po tym, jak polską przestrzeń powietrzną wielokrotnie naruszyły bezzałogowce użyte podczas rosyjskiego ataku w Ukrainie.

Doniesienia o zaplanowanych szkoleniach polskich żołnierzy w Ukrainie nadchodzą dzień po tym, gdy w nocy z wtorku na środę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony.

ZOBACZ: Drony wtargnęły na polskie niebo. Jest ruch europejskich krajów wobec Rosji

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych nazwało atak "aktem agresji", który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli.

Polscy żołnierze pojadą na Ukrainę, by szkolić się z walki z dronami

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w środę po atakach, że Kijów jest gotowy pomóc Polsce w budowie odpowiedniego systemu ostrzegania i ochrony przed rosyjskimi dronami.

ZOBACZ: Rosyjskie drony nad Polską. Co działo się minuta po minucie? Szef MON ujawnia

"Zaoferowałem Polsce naszą pomoc, szkolenia i doświadczenie w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów, w szczególności Shahedów. Uzgodniliśmy z Donaldem (Tuskiem - red.) odpowiednią współpracę na szczeblu wojskowym. Będziemy również koordynować działania ze wszystkimi państwami członkowskimi NATO" - stwierdził ukraiński prezydent.

Zdaniem źródeł agencji Reuters, Polska skorzysta z oferty Ukraińców i polscy żołnierze będą szkoleni z neutralizacji bezzałogowców.