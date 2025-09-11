Zalane ulice, porywisty wiatr. Ostrzeżenia niemal w całej Polsce

Zalane ulice, porywisty wiatr. Ostrzeżenia niemal w całej Polsce
Ostrzeżenia IMGW przed wiatrem i burzami

Zalane ulice, burze i porywisty wiatr - takie pogodowe realia czekają Polaków przez kilka najbliższych dni. IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnym deszczem dla dziesięciu województw. W niektórych miejscach prognozowane są także burze z gradem.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem dla aż dziesięciu województw w zachodniej części kraju. Na północy Polski możemy spodziewać się silnych porywów wiatru, a na południowym wschodzie lokalnych burz.  

Pogoda na czwartek. Dziesięć województw z alertami

Czwartkowa pogoda coraz bardziej przybliża nas do jesiennego klimatu. Dziś rano IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnym deszczem dla dziesięciu województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego.

 

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów od 30 mm do 40 mm" - poinformował Instytut.

Pogoda. Silny wiatr i burze. Gdzie padać będzie najmocniej?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dotyczą województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. IMGW prognozuje wiatr od 40 do 55 km/h, w porywach do 70 km/h, z południowego wschodu.

 

IMGW wydał także ostrzeżenia przed burzami dla woj. podkarpackiego i małopolskiego. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad" - poinformował w czwartek Instytut.

 

Burze mogą pojawić się także na zachodzie kraju w godzinach popołudniowych, jednak tam opady deszczu nie powinny przekroczyć 15 mm, a porywy wiatru - 60 km/h.

 

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

