Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ ws. rosyjskich dronów. "Na wniosek Polski"
Na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To jeden z głównych organów międzynarodowej organizacji ws. zachowania pokoju.
W nocy z wtorku na środę doszło do bezprecedensowego ataku Rosjan w Ukrainie. Bezzałogowce wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Zaalarmowane zostały kraje NATO, które wyraziły gotowość wsparcia Polski, a także władze Unii Europejskiej.
Jak poinformował w czwartek na platformie X resort spraw zagranicznych, Polska zawnioskowała do ONZ o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa tej organizacji, której celem jest reakcja na zagrożenia wojną na świecie.
Rosyjskie drony nad Polską. Zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ
Rada Bezpieczeństwa ONZ jest uprawniona m.in. do nałożenia sankcji na kraje członkowskie. Ponadto państwo członkowskie ONZ, w stosunku do którego Rada Bezpieczeństwa zastosowała środki zapobiegawcze lub przymusu, może utracić swoje prawa i przywileje członka Organizacji.
Na zalecenie Rady Bezpieczeństwa, Zgromadzenie Ogólne może zawiesić lub wykluczyć z organizacji państwo, które nagminnie łamie postanowienia Karty NZ.
Rosja dołączyła do Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1945 roku. Podobnie jak Białoruś, z której - jak wskazywał premier Donald Tusk - została wystrzelona część dronów.
Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Nadzwyczajne posiedzenia
Wniosek do ONZ to kolejny krok polskiego rządu po naruszeniu przestrzeni powietrznej. W środę NATO uruchomiło art. 4. Paktu Północnoatlantyckiego - potwierdził Polsat News rzecznik rządu Adam Szłapka.
Wcześniej informował o tym Donald Tusk. - Konsultacje z sojusznikami przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie art. 4. NATO - przekazał w czasie przemówienia w Sejmie. Jak dodał, to dopiero początek. - Będziemy oczekiwali w czasie konsultacji zdecydowanie większego wsparcia. To konfrontacja, którą Rosja wypowiedziała wolnemu światu - powiedział.
- Widzieliśmy bezwzględne i bezprecedensowe naruszenie polskiej i europejskiej przestrzeni - stwierdziła z kolei szefowa KE Ursula von der Leyen na środowym posiedzeniu Europarlamentu.
Wskazywała ponadto, że "Europa toczy walkę o kontynent, który jest nienaruszalny i żyje w pokoju, o wolną i niepodległą Europę, o walkę o nasze wartości i demokrację".Czytaj więcej