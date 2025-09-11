Na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To jeden z głównych organów międzynarodowej organizacji ws. zachowania pokoju.

W nocy z wtorku na środę doszło do bezprecedensowego ataku Rosjan w Ukrainie. Bezzałogowce wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Zaalarmowane zostały kraje NATO, które wyraziły gotowość wsparcia Polski, a także władze Unii Europejskiej.



Jak poinformował w czwartek na platformie X resort spraw zagranicznych, Polska zawnioskowała do ONZ o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa tej organizacji, której celem jest reakcja na zagrożenia wojną na świecie.

Na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 11, 2025

Rosyjskie drony nad Polską. Zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ

Rada Bezpieczeństwa ONZ jest uprawniona m.in. do nałożenia sankcji na kraje członkowskie. Ponadto państwo członkowskie ONZ, w stosunku do którego Rada Bezpieczeństwa zastosowała środki zapobiegawcze lub przymusu, może utracić swoje prawa i przywileje członka Organizacji.

Na zalecenie Rady Bezpieczeństwa, Zgromadzenie Ogólne może zawiesić lub wykluczyć z organizacji państwo, które nagminnie łamie postanowienia Karty NZ.

ZOBACZ: "Jesteśmy w dużej mierze bezbronni". Michał Dworczyk wskazał luki w polskiej obronie

Rosja dołączyła do Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1945 roku. Podobnie jak Białoruś, z której - jak wskazywał premier Donald Tusk - została wystrzelona część dronów.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Nadzwyczajne posiedzenia

Wniosek do ONZ to kolejny krok polskiego rządu po naruszeniu przestrzeni powietrznej. W środę NATO uruchomiło art. 4. Paktu Północnoatlantyckiego - potwierdził Polsat News rzecznik rządu Adam Szłapka.

Wcześniej informował o tym Donald Tusk. - Konsultacje z sojusznikami przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie art. 4. NATO - przekazał w czasie przemówienia w Sejmie. Jak dodał, to dopiero początek. - Będziemy oczekiwali w czasie konsultacji zdecydowanie większego wsparcia. To konfrontacja, którą Rosja wypowiedziała wolnemu światu - powiedział.

ZOBACZ: Premier apeluje do Polaków w porannym wpisie. "Działanie na szkodę państwa"

- Widzieliśmy bezwzględne i bezprecedensowe naruszenie polskiej i europejskiej przestrzeni - stwierdziła z kolei szefowa KE Ursula von der Leyen na środowym posiedzeniu Europarlamentu.

Wskazywała ponadto, że "Europa toczy walkę o kontynent, który jest nienaruszalny i żyje w pokoju, o wolną i niepodległą Europę, o walkę o nasze wartości i demokrację".