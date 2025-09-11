Albania jako pierwszy kraj na świecie powołała wirtualnego ministra stworzonego przez sztuczną inteligencję. Diella, której imię oznacza "słońce", ma nadzorować wszystkie zamówienia publiczne i - według premiera Ediego Ramy - zagwarantować transparentność i wyeliminowanie korupcji z procesu przetargowego.

Albania, jako pierwszy kraj na świecie, mianowała ministra stworzonego przez sztuczną inteligencję. Nazywa się Diella, co po albańsku oznacza "słońce", i ma pełnić nadzór nad zamówieniami publicznymi.

ZOBACZ: Koniec konfliktu w rodzinie królewskiej? Książę Harry i król Karol III znowu razem

Premier Albanii Edi Rama ogłosił powołanie nowej minister podczas zgromadzenia Partii Socjalistycznej w Tiranie. Podkreślił, że decyzje dotyczące przetargów będą podejmowane poza ministerstwami, co ma uczynić system zamówień publicznych transparentnym i odpornym na korupcję.

- To nie jest science fiction, ale obowiązek Dielli - mówił Rama, dodając, że proces wdrażania jej kompetencji będzie stopniowy.

Albania powołuje członka rządu stworzonego przez AI

Diella nie jest zupełnie nową postacią dla obywateli Albanii - dotychczas obsługiwała platformę e-Albania, umożliwiającą cyfrowy dostęp do większości usług publicznych. Jej wizerunek to awatar młodej kobiety w tradycyjnym albańskim stroju.

Wirtualna minister ma nie tylko oceniać przetargi, ale także przyciągać talenty z całego świata oraz przełamywać "strach przed uprzedzeniami i sztywnością administracji". Edi Rama zapowiedział, że Albania stanie się krajem, gdzie fundusze publiczne będą rozdzielane w sposób całkowicie transparentny.

Kwestia korupcji w obszarze zamówień publicznych od lat jest jednym z głównych wyzwań Albanii. Problem ten wielokrotnie wskazywała w raportach także Unia Europejska. Rama, który w maju zdobył czwarty mandat, wiąże z Diellą nadzieje na przyspieszenie procesu akcesji do UE, planowanego na 2030 rok.