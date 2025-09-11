Minister stworzony przez AI. Pierwszy taki przypadek na świecie
Albania jako pierwszy kraj na świecie powołała wirtualnego ministra stworzonego przez sztuczną inteligencję. Diella, której imię oznacza "słońce", ma nadzorować wszystkie zamówienia publiczne i - według premiera Ediego Ramy - zagwarantować transparentność i wyeliminowanie korupcji z procesu przetargowego.
Albania, jako pierwszy kraj na świecie, mianowała ministra stworzonego przez sztuczną inteligencję. Nazywa się Diella, co po albańsku oznacza "słońce", i ma pełnić nadzór nad zamówieniami publicznymi.
Premier Albanii Edi Rama ogłosił powołanie nowej minister podczas zgromadzenia Partii Socjalistycznej w Tiranie. Podkreślił, że decyzje dotyczące przetargów będą podejmowane poza ministerstwami, co ma uczynić system zamówień publicznych transparentnym i odpornym na korupcję.
- To nie jest science fiction, ale obowiązek Dielli - mówił Rama, dodając, że proces wdrażania jej kompetencji będzie stopniowy.
Albania powołuje członka rządu stworzonego przez AI
Diella nie jest zupełnie nową postacią dla obywateli Albanii - dotychczas obsługiwała platformę e-Albania, umożliwiającą cyfrowy dostęp do większości usług publicznych. Jej wizerunek to awatar młodej kobiety w tradycyjnym albańskim stroju.
Wirtualna minister ma nie tylko oceniać przetargi, ale także przyciągać talenty z całego świata oraz przełamywać "strach przed uprzedzeniami i sztywnością administracji". Edi Rama zapowiedział, że Albania stanie się krajem, gdzie fundusze publiczne będą rozdzielane w sposób całkowicie transparentny.
Kwestia korupcji w obszarze zamówień publicznych od lat jest jednym z głównych wyzwań Albanii. Problem ten wielokrotnie wskazywała w raportach także Unia Europejska. Rama, który w maju zdobył czwarty mandat, wiąże z Diellą nadzieje na przyspieszenie procesu akcesji do UE, planowanego na 2030 rok.Czytaj więcej