Utytułowany trener piłkarski Guus Hiddink powiedział w rosyjskich mediach, że sposobem na zakończenie wojny Rosji z Ukrainą mógłby być… turniej piłkarski. Według jego pomysłu, wzięłyby w nim udział reprezentacje wspomnianych państw, a także Stanów Zjednoczonych i Europy. – Zwycięzca nie jest ważny – zadeklarował były szkoleniowiec m.in. Chelsea, Realu Madryt i reprezentacji Rosji.

Legendarny trener stwierdził w wywiadzie z rosyjskim Match TV, że taka formuła rozgrywek byłaby „misją pokojową”.

- FIFA powinna zorganizować turniej z udziałem czterech drużyn: USA, Ukrainy, Rosji i Europy. Zwycięzca nie będzie tu ważny. Świat musi położyć kres konfliktowi rosyjsko-ukraińskiemu – stwierdził Holender.

- To sytuacja, w której piłka nożna może być bardzo pomocna. W trakcie i po zakończeniu turnieju wszyscy będą musieli złożyć broń. Tak samo było podczas I wojny światowej, kiedy wojska alianckie i Niemcy grali razem w piłkę nożną w sylwestra – mówił Hiddink.

Po inwazji w Ukrainie w 2022 roku, reprezentacja Rosji została wykluczona z międzynarodowej rywalizacji w oficjalnych rozgrywkach. Odwołany został m.in. zaplanowany półfinałowy mecz barażowy o awans do mistrzostw Europy z Polską (polskiej drużynie przyznano zwycięstwo walkowerem).

Od tego czasu „Sborna” gra jedynie mecze towarzyskie z nielicznymi krajami, które nie bojkotują rosyjskich ekip. Z międzynarodowej rywalizacji są także wykluczone rosyjskie kluby.

Rozwinął myśl Ławrowa? Możliwy kontrowersyjny mecz

Propozycja zorganizowania takich rozgrywek zbiega się w czasie ze słowami rosyjskiego ministra spraw zagranicznych. Siergiej Ławrow powiedział w poniedziałek, że FIFA rozważa zorganizowanie futbolowego pojedynku USA – Rosja.

Hiddink uznawany jest za jednego z najlepszych piłkarskich szkoleniowców w najnowszej historii. Ośmiokrotny mistrz Holandii i triumfator Pucharu Europy z PSV Eindhoven, ma w swoim CV pracę m.in. w Realu Madryt, Chelsea, Valencii czy reprezentacjach narodowych Korei Południowej, Australii, Holandii i Rosji.

Holender był głównym architektem największego piłkarskiego sukcesu Rosjan po upadku ZSRR - w 2008 rosyjska kadra narodowa awansowała do półfinału mistrzostw Europy. Nie była to jego jedyna praca w rosyjskim futbolu.

Swego czasu prowadził też nieistniejący już klub Anży Machaczkała, sprowadzający wtedy wielkie futbolowe gwiazdy. Dagestański oligarcha Sulejman Kierimow chciał zbudować piłkarską potęgę, zatrudniając w tym celu m.in. Roberto Carlosa czy Samuela Eto’o. Ostatecznie klub został rozwiązany w 2022 roku, a w 2025 został reaktywowany.