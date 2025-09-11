Konflikt między najważniejszymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej trwa od lat. Jak informuje jednak Pałac Buckingham, stosunki między księciem Harrym a królem Karolem III uległy niedawno ociepleniu. W środę książę Sussexu widział się ze swoim ojcem po raz pierwszy od ponad roku.

Książę Harry widział się w środę z królem Karolem III po raz pierwszy od 19 miesięcy, informuje opinię publiczną Pałac Buckingham. Medialni wysłannicy brytyjskiej rodziny królewskiej potwierdzili, że syn i ojciec rozmawiali przy herbacie w londyńskiej rezydencji monarchy Clarence House.

Według doniesień brytyjskiej prasy, spotkanie krewnych potrwało około godziny i ma realną szansę wpłynąć na poprawę ich stosunków.

Książę Sussexu, który oficjalne funkcje w rodzinie królewskiej przestał pełnić w marcu 2020 roku, przybył w poniedziałek do Wielkiej Brytanii, gdzie wziął udział w gali organizacji charytatywnej WellChild Awards. Tego samego dnia odwiedził także kaplicę św. Jerzego na zamku Windsor, gdzie złożył kwiaty na grobie swojej babci, królowej Elżbiety II, w trzecią rocznicę jej śmierci.

Wielka Brytania. Spotkanie księcia Harry'ego z królem Karolem. Nie widzieli się od ponad roku

Od wielu dni brytyjskie media spekulowały na temat możliwego pojednania króla Karola z jego młodszym synem. Zdaniem dziennikarzy BBC, napięcie między skłóconymi członkami brytyjskiej Korony w ostatnim czasie zelżało i obaj panowie są coraz bliżej pojednania.

Pierwsze sygnały o konflikcie pojawiły się w 2020 roku, gdy książę Harry i jego żona Meghan wyprowadzili się z Wielkiej Brytanii i na stałe osiedli w Kalifornii. Od tego momentu małżeństwo publicznie krytykowało zachowania poszczególnych członków rodziny królewskiej - książę i księżna Sussexu o swoich doświadczeniach opowiadali m.in. w książkach i dokumentach telewizyjnych.

Poprzednia rozmowa księcia Harry'ego z ojcem odbyła się 6 lutego 2024 roku, gdy Karol III ogłosił, że zdiagnozowano u niego chorobę nowotworową. Wówczas rozmawiali się w szpitalu, w którym leczył się Karol. Podobnie jak teraz dyskusja potrwała około godziny.