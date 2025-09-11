- Maski opadły. Coraz precyzyjniej identyfikujemy tych, którzy ze względów politycznych, głupoty, czy dlatego, że są zdrajcami, powielają rosyjską propagandę - powiedział premier Donald Tusk na konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie organu zostało zwołane w związku z masowym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

- Tematem dnia była także ta czarna strona, ze strony naszych sąsiadów, jeżeli chodzi o dezinformację, kłamstwa, ale też w Polsce - przekazał premier. Dodał, że "trwa identyfikacja tych, którzy powielają rosyjską propagandę".

Dodał, że masowe naruszenie przestrzeni powietrznej odpowiada jednoznacznie Rosja.

Premier Tusk chwalił współpracę z prezydentem

- Nie mogę referować posiedzenia, ale mogę powiedzieć, o czym rozmawiałem z prezydentem przed i po RBN. (...) Każdy, kto będzie chciał Polskę zaatakować, zostanie potraktowany adekwatnie. Polska bardzo cierpliwie, ostrożnie reagowała na różnego typu prowokacje - powiedział szef rządu na spotkaniu z dziennikarzami.

- Od pierwszych godzin, pan prezydent też to mówił, nasza współpraca przebiega wzorowo. Państwo zdało egzamin. (...). Wokół tak trudnych decyzji udało się zbudować porozumienie praktycznie wszystkich sił politycznych - dodał Donald Tusk.

Szef rządu mówił o wsparciu od sojuszników

Premier podziękował sojusznikom za pomoc w zwalczaniu rosyjskich dronów. Dodał, że z całej Europy spływają wyrazy poparcia dla Polski.

- Dzięki solidarności pojawiły się nie tylko słowa wsparcia, ale co ważniejsze, jednoznaczne deklaracje o wsparciu Polski. Usłyszałem to w sposób bardzo jasny od przywódców Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji - podkreślił.

Donald Tusk wspomniał o konkretnym wsparciu wojskowym, które trafi do Polski. Władze Francji zadeklarowały, że wyślą do naszego kraju nowoczesne samoloty.

- W przypadku Francji mówimy o myśliwcach Rafale, Holendrzy mówią o kolejnych bateriach Patriot. (...) Potwierdziła się też informacja od Wielkiej Brytanii, że będą współpracować z Francją, jeżeli chodzi o dodatkową obronę powietrzną dla Polski - przekazał szef polskiego rzadu.

Prezydent zwołał RBN po incydentach z udziałem rosyjskich dornów

W czwartek o godz. 17 w Pałacu Prezydenckim odbyło się zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zostało ono zwołane w reakcji na wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną rosyjskich dronów.

Prezydent decyzję o zwołaniu Rady podjął jeszcze w środę.

- Wszystkie stronnictwa polityczne, przewodniczący klubów parlamentarnych i najważniejsze osoby w państwie będą dyskutować nie tylko o tym, co się wydarzyło, ale także o tym, co powinniśmy zrobić w przyszłości, aby do tego typu sytuacji nie dochodziło - zapowiadał.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.