Czy 50-latek może rozważać zakończenie kariery zawodowej i żyć z oszczędności w polskich realiach? Życie bez etatu wymaga dysponowania sporymi oszczędnościami, ulokowanymi w sposób, który pozwala czerpać pieniądze z odsetek. Ile trzeba odkładać, aby żyć stabilnie przez kolejne dekady w okresie tzw. jesieni życia.

W Stanach Zjednoczonych w latach 90. XX wieku, profesorowie z Trinity University opracowali regułę 4 proc., zwaną również regułą Trinity. Głosi ona, że jeśli zgromadzi się kapitał odpowiadający 25-krotności rocznych wydatków, można co roku wypłacać 4 proc. tej sumy (wraz z korektą inflacyjną) przez przynajmniej 30 lat, nie ryzykując wyczerpania środków.

W polskich realiach to za mało. Przez inflację, podatek Belki i niskooprocentowane lokaty reguła 4 proc. musi zostać zastąpiona regułą 3 proc. - ostrzega Gazeta Prawna.

Ile naprawdę kosztuje życie w Polsce?

Według danych zawartych w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) "Sytuacja gospodarstw domowych w 2024 r. w świetle badania budżetów gospodarstw domowych" w 2024 roku przeciętny dochód w przeliczeniu na jedną osobę (rozporządzalny) wyniósł 3167 zł. Przeciętne wydatki wynosiły natomiast 1878 zł.

Udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym wynosi wobec tego 59,3 proc.

Wydatki 50-latka a reguła Trinity

Według Gazety Prawnej, wiele osób powyżej 50. roku życia ma już spłacone kredyty hipoteczne, dzieci są samodzielne (często studiują i zarabiają), co może obniżać miesięczne koszty życia. To zwiększa szanse na spokojne życie z oszczędności.

Jeśli 50-latek planuje życie na poziomie 6 000 zł miesięcznie (dla pary lub singla preferującego wyższy standard), w skali roku to 72 000 zł. Na podstawie reguły Trinity oznacza to, że potrzebny jest kapitał w wysokości 1,8 mln zł.

Rola emerytury z ZUS w planowaniu finansów 50-latka

Jak wynika a z komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2025 roku w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przeciętna emerytura od 1 marca 2025 roku wynosi 3 451,79 zł miesięcznie.

Osoba, która zdecyduje się przestać pracować w wieku 50 lat, będzie miała krótszy okres składkowy, a co za tym idzie niższą emeryturę. Czynnik ten należy uwzględnić przy szacowaniu wartości wszystkich oszczędności i przyszłych wpływów niepochodzących z pracy zarobkowej.

Główne ryzyka związane z rezygnacją z pracy po 50. roku życia

Największym zagrożeniem jest inflacja, która z roku na rok obniża realną wartość pieniędzy. Jak wynika z danych GUS, w Polsce w latach 2024-2025 wskaźnik CPI wynosił około 4,7-4,9 procent, co oznacza, że kapitał nieinwestowany lub źle ulokowany szybko traci na sile nabywczej.

Kolejnym czynnikiem są podatki, które pomniejszają zyski z lokat, inwestycji czy sprzedaży papierów wartościowych.

Nie można też zapominać o niespodziewanych wydatkach zdrowotnych - po 50. roku życia organizm przestaje być tak sprawny, jak wcześniej, a leczenie chorób przewlekłych, nowotworów czy urazów ortopedycznych bywa bardzo kosztowne, zwłaszcza w prywatnym systemie opieki.

Dodatkowym problemem jest ryzyko inwestycyjne. Trzymanie całej kwoty na lokacie, która daje jedynie 1-2 procent odsetek, w praktyce oznacza stratę, bo zyski nie pokrywają inflacji. Równie groźny jest brak dywersyfikacji portfela - ulokowanie całego majątku w jednym instrumencie finansowym może sprawić, że w trudniejszych czasach oszczędności nie wystarczą na utrzymanie zakładanego standardu życia.

