"W związku ze wtargnięciem rosyjskich dronów na terytorium Polski postanowiłem zmobilizować trzy myśliwce Rafale, aby wraz z naszymi sojusznikami z NATO przyczynić się do ochrony polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformował Emmanuel Macron. Wcześniej zwiększenie wsparcia dla Polski zadeklarowały także Niemcy.

Wpis prezydenta Francji dotyczący udzielenia pomocy wojskowej Polsce pojawił się na platformie X kilka minut przed godziną 20 czasu polskiego.

"W związku ze wtargnięciem rosyjskich dronów na terytorium Polski postanowiłem zmobilizować trzy myśliwce Rafale, aby wraz z naszymi sojusznikami z NATO przyczynić się do ochrony polskiej przestrzeni powietrznej i wschodniej flanki Europy. Zobowiązałem się do tego wczoraj wobec polskiego premiera" - napisał Emmanuel Macron.

ZOBACZ: Rosyjskie MSZ wzywa Polskę do zmiany decyzji ws. granicy z Białorusią

Francuski przywódca poinformował także o rozmowach z sekretarzem generalnym NATO i premierem Wielkiej Brytanii, które dotyczyły wsparcia naszego kraju w obronie wschodniej granicy.

"Bezpieczeństwo kontynentu europejskiego jest naszym absolutnym priorytetem. Nie ulegniemy rosnącym zastraszaniom ze strony Rosji" - podkreślił.

Rosyjskie drony nad Polską. Francja i Niemcy składają deklaracje pomocy

Wcześniej rzecznik rządu RFN Stefan Kornelius poinformował, że Niemcy zwiększą i zintensyfikują działania w zakresie monitorowania polskiej przestrzeni powietrznej przez myśliwce. Jest to odpowiedź na wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski w nocy z wtorku na środę.

Niemiecki resort obrony zapowiedział podwojenie liczby myśliwców typu Eurofighter do czterech w zespole szybkiego reagowania. Ponadto ich misja, która dotychczas była planowana tylko do 30 września, zostanie przedłużona do 31 grudnia - podała agencja dpa.

ZOBACZ: Syreny alarmowe zawyły w całych Niemczech. Miliony ludzi otrzymało ostrzeżenia

Kornelius, cytowany przez agencję Reutera, zadeklarował, że Berlin zintensyfikuje również wsparcie dla Ukrainy i będzie działał w ramach UE na rzecz szybkiego przyjęcia 19. pakietu sankcji wobec Rosji. Nie podał jednak żadnych szczegółów.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył w środę, że nie uważa naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony za przypadkowe. Jego zdaniem to "bardzo poważne zagrożenie dla pokoju w całej Europie".

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o ich zestrzeleniu.