Elon Musk zdetronizowany. Jest nowy najbogatszy człowiek świata
Elon Musk stracił pozycję lidera na liście najbogatszych ludzi świata - informuje Bloomberg Billionaires Index. Właściciel Tesli i SpaceX, który przez blisko rok nieprzerwanie znajdował się na czele zestawienia, został wyprzedzony przez 81-letniego amerykańskiego biznesmena, właściciela firmy Oracle.
Amerykanin Larry Ellison, 81-letni współzałożyciel i prezes technologicznego giganta Oracle, zdetronizował Elona Muska na liście najbogatszych ludzi świata.
W zestawieniu Bloomberga jego majątek szacowany jest w tej chwili na 393 miliardy dolarów, a majątek Muska - 385 miliardów.
Ma to związek z nagłym wzrostem wartości akcji Oracle, jaki zaobserwowano na Wall Street w środę rano.
ZOBACZ: Elon Musk zapowiada powrót Starshipa. SpaceX wkrótce wznowi testy rakiety
Jak podaje amerykański "Forbes", majątek 81-latka w ciągu jednego dnia wzrósł o około 100 miliardów dolarów, co pozwoliło mu uplasować się na pierwszym miejscu listy najbogatszych przedsiębiorców.
Elon Musk już nie jest najbogatszym człowiekiem świata
Amerykańskie media piszą w tym przypadku o największym jednodniowym wzroście akcji od 1992 roku i rekordzie indeksu Bloomberga.
Rewolucja na amerykańskiej giełdzie to pierwsza sytuacja od 300 dni, kiedy Elon Musk ustąpił pierwszeństwa innemu miliarderowi. Właściciel firmy SpaceX i jeden z najbardziej wpływowych ludzi na świecie od 2021 roku utrzymywał pozycję finansowego lidera, z krótkimi przerwami, kiedy wyprzedzili go m.in. Jeff Bezos czy Bernard Arnault.
ZOBACZ: Elon Musk ogłosił powstanie nowej partii. "Odda wam waszą wolność"
81-letni Ellison jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych liderów amerykańskiej Doliny Krzemowej. Od lat 70. wraz z Bobem Minerem i Edem Oatesem tworzył przyszłego finansowego giganta - korporację Oracle - której zawdzięcza większość swojego majątku.
Jego przedsiębiorstwo zajmuje się tworzeniem oprogramowania do szeroko rozumianej obsługi przedsiębiorstw, a w szczególności systemów zarządzania bazą danych. Firma w ostatnich latach zalicza wysokie notowania ze względu na coraz prężniej rozwijający się sektor sztucznej inteligencji.Czytaj więcej