Decyzją premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, ambasador kraju w USA Peter Mandelson w trybie natychmiastowym przestaje pełnić swoją funkcję. To reakcja na ujawnione niedawno powiązania polityka z amerykańskim przestępcą, Jeffreyem Epsteinem.

Polityk brytyjskiej Partii Pracy stał się twarzą międzynarodowego skandalu. Peter Mandelson, były współpracownik Tony'ego Blaira i Gordona Browna oraz ambasador Wielkiej Brytanii w USA w czwartek rano został zdymisjonowany przez premiera Keira Starmera.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii jako główny powód zwolnienia polityka wskazuje jego powiązania ze skazanym za przestępstwa seksualne amerykańskim finansistą Jeffreyem Epsteinem.

Peter Mandelson zdymisjonowany. Brytyjski ambasador korespondował z przestępcą

Wcześniej w tym tygodniu magazyn "The Sun" opublikował korespondencję mailową Mandelsona z Jefreyem Eppsteinem - amerykańskim multimilionerem wielokrotnie oskarżanym i skazanym za przestępstwa seksualne. Brytyjski polityk wyrażał w nich wsparcie dla Epsteina i namawiał go do walki o wcześniejsze zwolnienie z aresztu.

"W świetle dodatkowych informacji zawartych w e-mailach Petera Mandelsona, premier zwrócił się do ministra spraw zagranicznych o odwołanie go ze stanowiska ambasadora" – poinformowało w oświadczeniu brytyjskie MSZ.

"E-maile pokazują, że głębokość i zakres relacji Petera Mandelsona z Jeffreyem Epsteinem znacząco różnią się od tych znanych w momencie jego nominacji" - czytamy w komunikacie.

"Księga urodzinowa" Mandelsona. Wyniki śledztwa amerykańsko-brytyjskiego

Peter Mandelson do wczoraj był bliskim współpracownikiem premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera i prezydenta USA Donalda Trumpa w zakresie polityki zagranicznej obu państw. Dochodzenia mające potwierdzić jego związki z Jeffreyem Epsteinem rozpoczęły się już kilka miesięcy temu.

Ujawnione przez "The Sun" maile pojawiły się w mediach krótko po opublikowaniu tzw. "księgi urodzinowej" powstałej z okazji 50. urodziny Jeffreya Epsteina. Pośród kilkudziesięciu życzeń znalazł się również wpis Mandelsona, w którym polityk nazywał finansistę "swoim najlepszym kumplem".

Wyniki dochodzenia w tej sprawie opublikowała Komisja Nadzoru i Reform Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych.