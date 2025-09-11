- Antypolska akcja, której dopuściła się Federacja Rosyjska w jakiś sposób zintegrowała polską elitę polityczną - powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz. W czwartek odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

- Antypolska akcja, której dopuściła się Federacja Rosyjska w jakiś sposób zintegrowała polską elitę polityczną (...). Spory, często bardzo agresywne, jeszcze w dniu poprzedzającym atak dronowy na Polskę w zasadzie ustały i główne ośrodki władzy w Polsce w jeszcze lepszej atmosferze ze sobą rozmawiają - powiedział Cenckiewicz.

Prezydent zwołał RBN. Prostowano dezinformację

Cenckiewicz podkreślił również, że podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego sprostowano fałszywe informacje pojawiające się w polskiej infosferze, m.in. podkreślono, że drony, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną pochodziły z Rosji i stamtąd zostały wysłane.

- Było wiele sprostowań, które odnosiły się do dezinformacji, które od kilkudziesięciu godzin zalewają polską infosferę, w tym te, można powiedzieć, sprostowania najważniejsze, czyli to skąd te drony leciały, do kogo należały i kto dokonał tego wtargnięcia w polską przestrzeń powietrzną. Jak powiedziałem na samym początku, dokonała tego Federacja Rosyjska - podkreślił szef BBN.

ZOBACZ: Konferencja premiera Tuska po RBN. Mówił o zdrajcach i dezinformacji rosyjskiej

W nocy z wtorku na środę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony, które służyły do ataków na Ukrainę. Uruchomiono procedury obronne, polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów. W przypadku tych mogących stanowić zagrożenie podjęto decyzję o neutralizacji.

"Odpowiedzialność spada na Federację Rosyjską". Jasne stanowisko Tuska

Po posiedzeniu RBN swoje stanowisko przedstawił także premier RP Donald Tusk, który potwierdził, że odpowiedzialność za dronowy atak ponosi Rosja.

- To stanowisko zarówno wojskowych, naszych służb, prezydenta i moje jest jednoznaczne. Odrzucamy wszystkie te manipulacje i dezinformacje sugerujące, że to Ukraina stoi za tym atakiem, że to jest prowokacja ukraińska – podkreślił Tusk.

– Nasza wiedza jest tutaj jednoznaczna i odpowiedzialność za te zdarzenia na polskim niebie spada na Federację Rosyjską - dodał.

– Coraz precyzyjniej identyfikujemy tych, którzy, czy ze względów politycznych, czy z głupoty, czy dlatego, że są zdrajcami, wysługują się rosyjskiej propagandzie i dezinformacji – mówił szef rządu.

ZOBACZ: Prezydent na RBN: Polska jest uczestnikiem wojny hybrydowej

Prezydent RP Karol Nawrocki zdecydował o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego - organu doradczego prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie: MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN.