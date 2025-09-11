Mieszkańcy części Polski mogą dostać dziś alert w języku niemieckim. Lokalne władze uspokajają, że nie wiąże się to z żadnym zagrożeniem. "To tylko ćwiczenie. Zachowaj spokój" - czytamy.

W czwartek 11 września o godz. 11.00 wszystkie sieci komórkowe w Niemczech nadadzą komunikat ostrzegawczy. Alert w języku niemieckim mogą otrzymać również mieszkańcy części Polski.

"Możliwe jest odebranie tego komunikatu również w Polsce, szczególnie w strefie przygranicznej z Niemcami" - informuje Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Polskie władze uspokajają, że nie ma powodów do paniki, ponieważ cała akcja będzie testem niemieckiego systemu ostrzegania.

Niemieckie alerty w Polsce. Lokalne władze uspokajają

W ramach ćwiczenia, w niemieckich sieciach telefonii komórkowej zostanie nadany testowy komunikat ostrzegawczy za pośrednictwem technologii Cell Broadcast - wyjaśnia Lubuski Urząd Wojewódzki.

Test ma na celu sprawdzenie skuteczności systemów ostrzegania i nie wiąże się z żadnym realnym zagrożeniem - uspokajają lokalne władze.

Cell Broadcast to technologia komunikacyjna, która umożliwia jednoczesne przesyłanie wiadomości tekstowych do wielu użytkowników sieci komórkowej w określonym obszarze geograficznym.

Cell Broadcast różni się od standardowych usług SMS. Zamiast kierowania wiadomości do określonych numerów, system CB wysyła wiadomość do wszystkich aktywnych urządzeń w określonym obszarze, bez względu na to, czy są one zarejestrowane w danym obszarze, czy też nie.