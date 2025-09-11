Na terenie całych Niemiec zawyły syreny ostrzegawcze, a telefony komórkowe wydały specyficzny dźwięk. Urząd Ochrony Cywilnej naszego zachodniego sąsiada przeprowadził testy, aby sprawdzić działanie systemów ostrzegawczych.

Tego typu próbny alarm odbywa się w całych Niemczech raz w roku w pierwszej połowie września.

Jego celem jest sprawdzenie, jak w najkrótszym czasie można powiadomić populację całego kraju o nadciągającym zagrożeniu. Alarmy są na tyle głośne, że powinny obudzić osoby znajdujące się we śnie - przekazały niemieckie władze.

Alarm w Niemczech. Więcej syren alarmowych

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie wspomniane alarmy są coraz donośniejsze. Wynika to z rosnącej liczby syren ulicznych, których od początku konfliktu zaczęło przybywać.

Niemieckie media zwróciły uwagę, że tuż po zakończeniu zimnej wojny poszczególne landy zaczęły likwidować takie urządzenia. Z czasem okazało się, że uniemożliwia to poinformowanie o zagrożeniu wszystkich obywateli.

Urząd Ochrony Cywilnej poinformował, że tegoroczny test syren był udany. Zdarzały się pojedyncze miejsca, gdzie dźwięk nie był jeszcze słyszany z powodu uprzedniego demontażu lub awarii urządzeń. Lokalne media z Berlina i Brandenburgii pisały nawet, że sygnał alarmowy był najgłośniejszy od 30 lat, kiedy to zdemontowano ostatnią syrenę w Berlinie.

Lokalny portal RBB24, przekazał, że urządzenia mają działać również w przypadku awarii zasilania. Syreny są systemem "samowystarczalnym" i zasilane są przez panele słoneczne i baterie buforowe.

Ostrzeżenia w Niemczech. Alarm na telefonach komórkowych

W ramach ćwiczebnego alarmu zawyły nie tylko syreny. W tym roku charakterystyczny dźwięk wydały również telefony komórkowe. Wszystko za sprawą specjalnej aplikacji, która uruchamia taką funkcję na smartfonie.

Ale ostrzeżenie otrzymali nie tylko ci mieszkańcy, którzy zainstalowali na swoich urządzeniach specjalne oprogramowanie. Pozostali użytkownicy telefonów, zarejestrowani w niemieckich sieciach, otrzymali wiadomości tekstowe z informacją o przeprowadzanych testach bezpieczeństwa.