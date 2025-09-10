Odnaleziono kolejne drony. Akcja służb na Mazowszu

Odnaleziono kolejne drony, które w nocy z wtorku na środę zaatakowały polską przestrzeń powietrzną. Potwierdzono informacje o dwóch bezzałogowcach w województwie mazowieckim: w Nowym Mieście nad Pilicą (pow. grójecki) i Korytnicy (pow. węgrowski).

Informacja o działaniach służb w Nowym Mieście nad Pilicą pojawiła się chwilę przed godziną 17. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała w tej sprawie oficjalny komunikat. Potwierdziła to rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Dodała też, że może potwierdzić informację o dronie odnalezionym w gminie Korytnica, między miejscowościami Rabiany i Sewerynów w powiecie węgrowskim.

Jest już 12 miejsc, w których odnalezione zostały szczątki rosyjskich bezzałogowców. Wcześniej informowano o odnalezieniu dronów w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki i Zabłocie-Kolonia.

Pierwsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej nastąpiło we wtorek o 23:30, ostatnie w środę o 6:30. W większości przypadków, drony nie wyrządziły wielkich szkód. W miejscowości Wyryki (ok. 10 km od Włodawy) na dom pani Alicji i jej męża Tomasza spadł rosyjski dron lub jego szczątki.

Rosyjski atak dronów. Uruchomiono art. 4 NATO

W reakcji na rosyjskie ataki, rzecznik polskiego rządu Adam Szłapka potwierdził Polsat News, że NATO uruchomiło art. 4. Paktu Północnoatlantyckiego. Wcześniej premier RP Donald Tusk przekazał, że formalny wniosek w tej sprawie złożyła Polska.

Artykuł 4. NATO wskazuje, że państwa członkowskie mogą zwrócić uwagę Rady Północnoatlantyckiej (głównego politycznego organu decyzyjnego NATO) na sytuację problematyczną i przedyskutować ją z sojusznikami.

Prezydent RP Karol Nawrocki zwołał w tej sprawie Radę Bezpieczeństwa Narodowego na czwartek - ustalił Polsat News.