"Zaoferowałem Polsce naszą pomoc, szkolenia i doświadczenie w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów, w szczególności Szahedów" - poinformował Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy rozmawiał telefoniczne z Donaldem Tuskiem, a także innymi europejskimi przywódcami.

Oświadczenie ukraińskiego prezydenta pojawiło się w mediach społecznościowych chwilę przed godziną 19 czasu polskiego. Wołodymyr Zełenski poinformował, że zakończył właśnie rozmowy telefoniczne z Donaldem Tuskiem, Keirem Starmerem, Giorgią Meloni i Markiem Rutte.

Głównym tematem dyskusji było naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie bezzałogowce.

"Tym razem rosyjskich dronów było znacznie więcej, znacznie więcej bezczelności. Latały nie tylko z terytorium Ukrainy, ale także Białorusi. I wszyscy rozumiemy, że to zupełnie inny poziom eskalacji ze strony Rosji. Musi nastąpić odpowiednia reakcja" - czytamy.

Prezydent Ukrainy o dronach nad Polską. Przekazał raport z rozmowy

W dalszej części wpisu Wołodymyr Zełenski przekazał, że premier polskiego rządu przedstawił mu raport dotyczący okoliczności i konsekwencji naruszenia przestrzeni powietrznej.

"Zaoferowałem Polsce naszą pomoc, szkolenia i doświadczenie w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów, w szczególności Szahedów. Uzgodniliśmy z Donaldem (Tuskiem - red.) odpowiednią współpracę na szczeblu wojskowym. Będziemy również koordynować działania ze wszystkimi państwami członkowskimi NATO" - stwierdził ukraiński prezydent.

Zełenski poinformował także, że od wczoraj Siły Zbrojne Ukrainy przekazują wszystkie posiadane informacje wojskowe stronie polskiej, które mogą być pomocne w zwalczaniu ewentualnych kolejnych dronów.