"Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą" - napisał na platformie X Karol Nawrocki po zakończeniu rozmowy z Donaldem Trumpem. O tym, że dyskusja trwała kilkanaście minut, jako pierwszy, informował reporter Polsat News Grzegorz Urbanek.

Pierwsze doniesienia o możliwej rozmowie pojawiły się w komunikatach Białego Domu, które opublikowane zostały około godziny 16 czasu polskiego.

- Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski. Prezydent Trump planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim - przekazała przedstawicielka waszyngtońskiej administracji.

ZOBACZ: "Zaoferowałem Polsce pomoc". Wołodymyr Zełenski po rozmowie z premierem

Fakt rozmowy potwierdził szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki. Polityk w programie "Gość Wydarzeń" poinformował, że w momencie kiedy są na wizji połączenie telefoniczne pomiędzy przywódcami trwa.

Rozmowa Nawrocki - Trump. Prezydent o "szeregu konsultacji"

Chwilę po godzinie 20 na profilu społecznościowym Karola Nawrockiego pojawił się wpis podsumowujący rozmowę z amerykańskim przywódcą.

"Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy" - napisał.

"Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą" - dodał.

Rosyjskie drony nad Polską. Bezprecedensowy atak

W nocy z wtorku na środę doszło do bezprecedensowego ataku Rosjan w Ukrainie. Bezzałogowce wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

ZOBACZ: Odnaleziono kolejne drony. Akcja służb na Mazowszu

Pierwsze naruszenie nastąpiło we wtorek o 23:30, ostatnie w środę o 6:30. Mowa o 19 dronach, z których część nadleciała z Białorusi. Zestrzelono trzy lub cztery z nich.

Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził Polsat News, że NATO uruchomiło art. 4. Paktu Północnoatlantyckiego. Jak dodał odbyły się już konsultacje w ramach procedury. Wcześniej premier Donald Tusk informował, że formalny wniosek o to złożyła Polska.