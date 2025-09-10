Wojsko apeluje do mieszkańców. Wysłano alert RCB

Sztab Generalny WP ostrzegł przed fragmentami dronów, które naruszyły polską przestrzeń i mogą być niebezpieczne. W razie znalezienia apeluje o zgłaszanie ich pod numer alarmowy 112. Jednocześnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców Lubelszczyzny, Podkarpacia i Podlasia.

Sztab Generalny WP poinformował na platformie X, że fragmenty dronów mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.

Rosyjskie drony nad Polską. Alert RCB dla trzech województw

"Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren" - zaapelowano w oficjalnym komunikacie.

Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia. Do mieszkańców kilku województw rozesłano alerty.

"!Uwaga! ALERT RCB!! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP do odbiorców na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego wysłano Alert RCB o treści: 'Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój;". - przekazano.

Rosyjskie drony nad Polską. "Bezprecedensowa skala"

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

DORSZ przekazało, że "doszło do bezprecedensowego w skali" naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.