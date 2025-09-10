"Wojna już się rozpoczęła". Europejskie media o dronach w Polsce

Europejskie media piszą o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony. Niemiecki "Die Welt" pisze o słabej obronie powietrznej NATO i kwestie polityczne wydarzenia. Hiszpański "El Pais" zwraca uwagę, że odpowiedz Sojuszu wpłynie na przyszłe decyzje Kremla, a "Tagesspiegel" mówi wprost: "wojna już się rozpoczęła".

"To, co od dziesięcioleci było nie do pomyślenia, teraz znów stało się realne - uwikłanie Niemiec w wojnę w Europie. W nocy z wtorku na środę sąsiadująca z Niemcami Polska zestrzeliła nad swoim terytorium rosyjskie drony" - pisze w dzienniku "Tagesspiegel" Christoph von Marschall.

Komentator zwraca się do rodaków, pisząc, że to "najwyższy czas, aby niemiecka polityka, ale także obywatele poważnie potraktowali słowa i czyny Putina i przygotowali się do wojny". Jego zdaniem tylko wiarygodne odstraszanie może zapobiec konfliktowi. Warunkiem jest jednak "zwrot mentalny".

Zdaniem komentatora, niemieckie społeczeństwo powinno "uznać rzeczywistość zamiast myślenia życzeniowego. "Wojna Putina przeciwko Niemcom już się zaczęła" - pokreślił niemiecki dziennikarz. Jego zdaniem Putin nie ma powodu by obawiać się NATO. Rosja ma znaczną przewagę pod względem liczby żołnierzy, produkcji broni i zapasów amunicji.

Przeciwnikiem, którego obawia się rosyjski przywódca, są Stany Zjednoczone, jednak prezydent Donald Trump roztopił gwarancje bezpieczeństwa. "To zaproszenie dla Putina, aby przetestował, jak daleko może się posunąć" - pisze Marschall.

"Wojna w Europie". Prasa o dronach w Polsce

Z kolei komentatorzy dziennika "Die Welt" Philipp Fritz i Pavel Lokshin napisali, że "incydent obnażył fundamentalną słabość europejskiej obrony przeciwlotniczej". Podkreślili wysłanie samolotów F-16 oraz pomocy holenderskich F-35 zestrzelić "niezbyt dużą liczbę tanich dronów z rosyjskiej produkcji masowej".

Dziennik zwrócił uwagę na wymiar polityczny tego zdarzenia. Do naruszenia strefy powietrznej Polski doszło się po wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Trump zapewnił wówczas polskiego prezydenta, że nie wycofa amerykańskich żołnierzy z Polski, a może nawet zwiększy ich liczbę.

Podczas ostatniego ataku polskiego terytorium nie bronili jednak Amerykanie, lecz Polacy, Holendrzy i Włosi. "Reakcja Trumpa będzie testem dla polityki zagranicznej Nawrockiego, który w polityce bezpieczeństwa stawia bardziej na Amerykę niż Europejczyków" - czytamy w konkluzji.

"El Pais": Najpoważniejsze starcie między NATO a Rosję

O wydarzeniach do których doszło w nocy pisał także hiszpański "El Pais". Komentatorzy dziennika zwrócili uwagę, że do "najpoważniejszego starcia między NATO a Rosją od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę" dochodzi gdy Warszawa i inne europejskie kraje starają się opracować pewne gwarancje bezpieczeństwa, które można zaoferować Ukrainie po ewentualnym zawieszeniu broni i zawarciu porozumienia pokojowego.

Zdaniem gazety to, w jaki sposób zareaguje Sojusz, określi również przyszłe działania Kremla. Incydent z dronami "jeszcze bardziej popycha wschodnioeuropejskich sąsiadów Rosji w kierunku militaryzacji" - dodał hiszpański dziennik.

bp / mjo / polsatnews.pl