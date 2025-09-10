To tu spadły rosyjskie drony. Szczątki w kilku województwach [MAPA]

Znaleziono szczątki siedmiu zestrzelonych dronów i jeden niezidentyfikowany pocisk, po nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez 19 takich bezzałogowców. Rozbiły się one w miejscowościach Cześniki, Czosnówka, Wyryki, Krzywowierzba-Kolonia, Wohyń, Mniszków oraz Oleśno.

W środę, na wspólnej konferencji prasowej Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka z rzecznikiem Dowództwa Operacyjnego RSZ ppłk. Jackiem Goryszewskim przedstawiła aktualne informacje na temat lokalizacji zestrzelonych nad Polską rosyjskich dronów.

Znaleziono je w następujących miejscowościach:

Cześniki (pow. zamojski)

(pow. zamojski) Czosnówka (pow. bialski)

(pow. bialski) Wyryki (pow. włodawski), uszkodził budynek i samochód osobowy

(pow. włodawski), uszkodził budynek i samochód osobowy Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski)

(pow. parczewski) Wyhalew (pow. parczewski) - szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia

(pow. parczewski) - szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia Wohyń (pow. radzyński)

(pow. radzyński) Mniszków (pow. opoczyński)

(pow. opoczyński) Oleśno (pow. elbląski)

Ppłk. Jacek Goryszewski poinformował, że pocisk, którego szczątki odnaleziono, nie musiał pochodzić z Rosji, a mógł być użyty do strącenia jednego z bezzałogowców.

Rosyjskie drony nad Polską. NATO uruchamia art.4

W nocy z wtorku na środę doszło do bezprecedensowego ataku Rosjan w Ukrainie. Bezzałogowce wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Pierwsze naruszenie nastąpiło we wtorek o 23:30, ostatnie w środę o 6:30. Mowa o 19 dronach, z których część nadleciała z Białorusi. Zestrzelono trzy lub cztery z nich.

Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził Polsat News, że NATO uruchomiło art. 4. Paktu Północnoatlantyckiego. Jak dodał odbyły się już konsultacje w ramach procedury. Wcześniej premier Donald Tusk informował, że formalny wniosek o to złożyła Polska.

jkn / polsatnews.pl