To tu spadły rosyjskie drony. Szczątki w kilku województwach [MAPA]
Znaleziono szczątki siedmiu zestrzelonych dronów i jeden niezidentyfikowany pocisk, po nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez 19 takich bezzałogowców. Rozbiły się one w miejscowościach Cześniki, Czosnówka, Wyryki, Krzywowierzba-Kolonia, Wohyń, Mniszków oraz Oleśno.
W środę, na wspólnej konferencji prasowej Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka z rzecznikiem Dowództwa Operacyjnego RSZ ppłk. Jackiem Goryszewskim przedstawiła aktualne informacje na temat lokalizacji zestrzelonych nad Polską rosyjskich dronów.
Znaleziono je w następujących miejscowościach:
- Cześniki (pow. zamojski)
- Czosnówka (pow. bialski)
- Wyryki (pow. włodawski), uszkodził budynek i samochód osobowy
- Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski)
- Wyhalew (pow. parczewski) - szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia
- Wohyń (pow. radzyński)
- Mniszków (pow. opoczyński)
- Oleśno (pow. elbląski)
ZOBACZ: NATO uruchomiło art. 4. Paktu Północnoatlantyckiego. Wnioskowała o to Polska
Ppłk. Jacek Goryszewski poinformował, że pocisk, którego szczątki odnaleziono, nie musiał pochodzić z Rosji, a mógł być użyty do strącenia jednego z bezzałogowców.
Rosyjskie drony nad Polską. NATO uruchamia art.4
W nocy z wtorku na środę doszło do bezprecedensowego ataku Rosjan w Ukrainie. Bezzałogowce wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną.
Pierwsze naruszenie nastąpiło we wtorek o 23:30, ostatnie w środę o 6:30. Mowa o 19 dronach, z których część nadleciała z Białorusi. Zestrzelono trzy lub cztery z nich.
ZOBACZ: Siedem dronów i pocisk niewiadomego pochodzenia. Nowe informacje służb
Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził Polsat News, że NATO uruchomiło art. 4. Paktu Północnoatlantyckiego. Jak dodał odbyły się już konsultacje w ramach procedury. Wcześniej premier Donald Tusk informował, że formalny wniosek o to złożyła Polska.Czytaj więcej