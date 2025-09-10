To tu spadły rosyjskie drony. Szczątki w kilku województwach [MAPA]

Polska
To tu spadły rosyjskie drony. Szczątki w kilku województwach [MAPA]
PAP/Wojtek Jargiło/ Polsat News
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. To tu spadły

Znaleziono szczątki siedmiu zestrzelonych dronów i jeden niezidentyfikowany pocisk, po nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez 19 takich bezzałogowców. Rozbiły się one w miejscowościach Cześniki, Czosnówka, Wyryki, Krzywowierzba-Kolonia, Wohyń, Mniszków oraz Oleśno.

W środę, na wspólnej konferencji prasowej Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka z rzecznikiem Dowództwa Operacyjnego RSZ ppłk. Jackiem Goryszewskim przedstawiła aktualne informacje na temat lokalizacji zestrzelonych nad Polską rosyjskich dronów.

 

Znaleziono je w następujących miejscowościach:

  • Cześniki (pow. zamojski) 
  • Czosnówka (pow. bialski)
  • Wyryki (pow. włodawski), uszkodził budynek i samochód osobowy
  • Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski)
  • Wyhalew (pow. parczewski) - szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia
  • Wohyń (pow. radzyński)
  • Mniszków (pow. opoczyński) 
  • Oleśno (pow. elbląski)

ZOBACZ: NATO uruchomiło art. 4. Paktu Północnoatlantyckiego. Wnioskowała o to Polska

 

Ppłk. Jacek Goryszewski poinformował, że pocisk, którego szczątki odnaleziono, nie musiał pochodzić z Rosji, a mógł być użyty do strącenia jednego z bezzałogowców.

Rosyjskie drony nad Polską. NATO uruchamia art.4

W nocy z wtorku na środę doszło do bezprecedensowego ataku Rosjan w Ukrainie. Bezzałogowce wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

 

Pierwsze naruszenie nastąpiło we wtorek o 23:30, ostatnie w środę o 6:30. Mowa o 19 dronach, z których część nadleciała z Białorusi. Zestrzelono trzy lub cztery z nich.

 

ZOBACZ: Siedem dronów i pocisk niewiadomego pochodzenia. Nowe informacje służb

 

Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził Polsat News, że NATO uruchomiło art. 4. Paktu Północnoatlantyckiego. Jak dodał odbyły się już konsultacje w ramach procedury. Wcześniej premier Donald Tusk informował, że formalny wniosek o to złożyła Polska.

WIDEO: Mentzen grzmi: Nie jesteśmy gotowi na konflikt, politycy przegapili moment
jkn / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DRONYDRONY NAD POLSKĄKONFERENCJAMSWIAPOLSKAROSJASZCZĄTKIZESTRZELONE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 