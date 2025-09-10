W trakcie manewrów "Zapad-2025" przy polskich granicach będzie ok. 40 tys. żołnierzy - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" Cezary Tomczyk - wiceminister obrony narodowej. Dodał także, że wyliczenia ile kosztuje polską obronę zestrzelenie jednego drona to "ślepa uliczka".

Cezary Tomczyk, wiceminister Obrony Narodowej, w programie Gość Wydarzeń, odniósł się do komentarzy, które mówią, że polskie systemy obronne są nieefektywne. Zaznaczył, że wyliczenia, które wskazują ile kosztuje zniszczenie jednego drona to "ślepa uliczka".

- Drony są w oczywisty sposób są wielokrotnie tańsze niż rakiety, które je niszczą. Taki wniosek wyciągnąć można z konfliktu Izraela z Iranem lub Ukrainy. Z punktu widzenia państwa nie ma jednak nic cenniejszego niż życie obywateli. Nie powinno być tutaj żadnego skalowania - powiedział Tomczyk.

Polityk dodał, że w Ukrainie panuje stan wojny. Priorytetem jest wówczas sprawienie, by dron nie uderzył w miejsce docelowe. - Ewentualne straty w ludności cywilnej są wkalkulowane w wojnę. My nie prowadzimy wojny. Dla nas priorytetem są cywile - wskazał wiceszef MON.

Tomczyk odwołał się także do słów Sławomira Mentzena, który w porannym programie Polsat News "Graffiti" powiedział, iż "podrywanie myśliwców F-16 jest wybitnie nieekonomicznym sposobem strzelania do dronów". - Apelowaliśmy o jedność. Decyzję o zestrzeleniu obiektu podejmuje żołnierz, Dowódca Operacyjny. Dajmy żołnierzom wykonywać swoją robotę, a politykom swoją robotę - zaapelował.

Manewry "Zapad-2025". Tomczyk: Wiele miesięcy przygotowań

Polityk Platformy Obywatelskiej przyznał także, że naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony jest łączone z manewrami wojskowymi "Zapad-2025". - Polska przygotowywała się do manewrów "Zapad-2025" przez wiele miesięcy. Polskie wojsko przeprowadziło ćwiczenia, w których wzięło udział ponad 30 tys. żołnierzy polskich, ale też żołnierzy Sojuszu aby w sposób adekwatny odpowiedzieć na "Zapad-2025" - powiedział Tomczyk.

- Pamiętajmy, że "Zapad-2025" jest ćwiczeniem ofensywnym. Od tego zaczęła się wojna na Ukrainie, ale też agresja na Gruzję. W związku z tym polskie wojsko się do tego przygotowywało. W ciągu najbliższych dni będziemy mieć na granicy około 40 tys. żołnierzy - podkreślił wiceszef MON.

Drony nad Polską. Związek z manewrami "Zapad-2025"

W nocy z wtorku na środę doszło do bezprecedensowego ataku Rosjan w Ukrainie. Bezzałogowce wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Pierwsze naruszenie nastąpiło we wtorek o 23:30, ostatnie w środę o 6:30. Mowa o 19 dronach, z których część nadleciała z Białorusi. Zestrzelono trzy lub cztery z nich.

