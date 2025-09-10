- Widzieliśmy bezwzględne i bezprecedensowe naruszenie polskiej i europejskiej przestrzeni - stwierdziła szefowa KE Ursula von der Leyen na posiedzeniu Europarlamentu. Po słowach o wsparciu dla Polski i zapewnieniu współpracy sojuszniczej europosłowie wstali i rozległy się gromkie brawa.

- Europa musi walczyć o swoje miejsce w świecie, w którym wiele mocarstw jest albo ambiwalentnych, albo otwarcie wrogich wobec Europy - tak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozpoczęła w środę swoje doroczne przemówienie przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu.

Rosyjskie drony nad Polską. Szefowa KE: Europa toczy walkę o kontynent

- Europa toczy walkę o kontynent, który jest nienaruszalny i żyje w pokoju, o wolną i niepodległą Europę, o walkę o nasze wartości i demokrację - zaznaczyła.

- Długo i intensywnie zastanawiałam się, czy rozpocząć orędzie o stanie Unii od tak surowej oceny. W końcu my, Europejczycy, nie jesteśmy przyzwyczajeni - ani nie czujemy się z tym komfortowo - do mówienia w takich kategoriach, bo nasza Unia jest zasadniczo projektem pokojowym - podkreśliła von der Leyen.

Według niej prawda jest jednak taka, że dzisiejszy świat jest bezlitosny i nie możemy zatuszować trudności, których Europejczycy doświadczają każdego dnia. - Martwią się niekończącą się spiralą wydarzeń, które widzą w wiadomościach - od niszczycielskich scen w Strefie Gazy po nieustanny rosyjski ostrzał Ukrainy - powiedziała szefowa KE.

Antonio Costa: Słuszne kroki Polski

Głos zabrał także szef Rady Europejskiej Antonio Costa. - Polska słusznie podejmuje niezbędne kroki w celu obrony swojej suwerenności - powiedział.

Dodał, że wtargnięcia Rosji w przestrzeń powietrzną państw UE bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu ludzi i infrastruktury krytycznej w Europie. Wskazywał na konieczność jedności krajów.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Zestrzelono część obiektów, wykorzystując wewnętrzne i sojusznicze lotnictwo.

Donald Tusk na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu mówił o "dramatycznej nocy na polskim niebie". - Dzisiaj w nocy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie zostały zestrzelone - powiedział premier.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że mamy do czynienia z "aktem agresji, który stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli". Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego.