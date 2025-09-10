Specjalny wysłannik Donalda Trumpa ds. Ukrainy Keith Kellogg był w drodze do Polski w momencie wtargnięcia dronów w polską przestrzeń powietrzną - poinformowała telewizja CNN. Urzędnik planował w najbliższych dniach odwiedzić Kijów.

Telewizja powołała się na źródła zaznajomione z podróżą Kellogga. CNN nie sprecyzowała, czy wysłannik Donalda Trumpa dotarł już do Polski. Wiadomo jednak, że miał w najbliższych dniach odwiedzić Ukrainę.

Doradca Trumpa spotkał się w miniony czwartek z szefem polskiego MSZ Radosławem Sikorskim. Podczas rozmowy, Kellogg miał zrelacjonować wicepremierowi przebieg telekonferencji Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami z "koalicji chętnych".

Drony nad Polską. Doradca Trumpa był wówczas w powietrzu

Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w nocy z wtorku na środę. W tym samym czasie Rosjanie przypuścili znaczny atak na terytorium Ukrainy.

Służby poinformowały, że pierwsze naruszenie nastąpiło we wtorek o 23:30, a ostatnie w środę o 6:30. Mowa o 19 dronach, z których część nadleciała z Białorusi. Zestrzelono trzy lub cztery z nich.

Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że NATO uruchomiło art. 4. Paktu Północnoatlantyckiego. Dodał także, że odbyły się już konsultacje w ramach procedury. Artykuł 4. NATO pozwala na pilne konsultacje między członkami Sojuszu, gdy jeden z krajów uzna, że zagrożona jest jego integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo.

bp / mjo / polsatnews.pl