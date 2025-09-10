Sikorski w sprawie wojny na Ukrainie. "Nie chcę zapeszać"

- Mamy do czynienia z bezprecedensowym przypadkiem ataku nie tylko na terytorium Polski, ale także na terytorium NATO oraz Unii Europejskiej - powiedział w środę podczas konferencji prasowej szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Minister odwołał się także do relacji polsko-białoruskich oraz wypowiedzi ukraińskiego szefa spraw zagranicznych Andrija Sybihy.

Radosław Sikorski w trakcie konferencji prasowej podkreślił, że naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony nie jest przypadkowe. - Mamy do czynienia z bezprecedensowym przypadkiem ataku nie tylko na terytorium Polski, ale także NATO i Unii Europejskiej - powiedział.

- To Rosja powinna dość do wniosku, że odbudowa ostatniego europejskiego imperium nie ma szans dojść do skutku - zaznaczył szef MSZ.

Ocenił także stosunki polsko-białoruskie. Jego zdaniem są bardzo napięte i wynikają z tego, jak działa Białoruś. - Więzi Polaków, w tym Andrzeja Poczobuta, bierze też zakładników i przede wszystkim organizuje we współpracy z Federacją Rosyjską ćwiczenia wojskowe o agresywnym scenariuszu ZAPAD - podkreślił Sikorski.

Zapytany, czy zgodnie z zapowiedzią ukraińskiego MSZ Andrija Sybihy o rosyjskich dronach, które mogą być przechwytywane przez NATO na terenie Ukrainy odpowiedział krótko: - Zobaczymy, nie chcę zapeszać.

Jego zdaniem Władimir Putin drwi z rozmów pokojowych Donalda Trumpa - Niestety po szczycie na Alasce mieliśmy zamiast zawieszenia broni intensyfikację rosyjskich ataków na Ukrainie. To, co się działo nad polskim niebem ostatniej nocy, jest odpryskiem wzmożonej ofensywy przeciwko Ukrainie - powiedział.

- Spodziewam się, że prezydent Trump będzie chciał pokazać Polsce (...), że to, co mówił o bezpieczeństwie Polski, będzie wsparte czynami - dodał minister. Niedługo potem Biały Dom poinformował o rozmowie prezydenta USA z Karolem Nawrockim.

Nawrocki spotka się z Trumpem. Temat: nocne działania Rosjan

W nocy z wtorku na środę doszło do bezprecedensowego ataku Rosjan w Ukrainie. Bezzałogowce wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Pierwsze naruszenie nastąpiło we wtorek o 23:30, ostatnie w środę o 6:30. Mowa o 19 dronach, z których część nadleciała z Białorusi. Zestrzelono trzy lub cztery z nich.

Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził Polsat News, że NATO uruchomiło art. 4. Paktu Północnoatlantyckiego. Jak dodał odbyły się już konsultacje w ramach procedury. Wcześniej premier Donald Tusk informował, że formalny wniosek o to złożyła Polska.

bp / polsatnews.pl