Siedem dronów i pocisk niewiadomego pochodzenia. Nowe informacje wojska

Polska
- Mamy znalezionych siedem dronów i jedne szczątki pocisków - poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Przedstawicielka resortu zaapelowała o zgłaszanie informacji o napotkanych rosyjskich bezzałogowcach do służb.

Rzeczniczka MSWiA podczas wspólnej konferencji prasowej z rzecznikiem Dowództwa Operacyjnego RSZ ppłk. Jackiem Goryszewskim przedstawiła aktualne informacje na temat rosyjskich dronów odnalezionych w Polsce. Zlokalizowano je w następujących miejscowościach:

  • Cześniki (pow. zamojski) - 1 dron
  • Czosnówka (pow. bialski) - 1 dron
  • Wyryki (pow. włodawski) - 1 dron (uszkodzony został budynek i samochód osobowy)
  • Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski) - 1 dron
  • Wyhalew (pow. parczewski) - szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia
  • Wohyń (pow. radzyński) - 1 dron
  • Mniszków (pow. opoczyński) - 1 dron
  • Olesno (pow. oleski) - 1 dron

Rosyjskie drony w Polsce. MSWiA i wojsko zabiera głos

Karolina Gałecka podkreśliła, że sytuacja jest dynamiczna i wkrótce mogą pojawić się informacje o kolejnych odnalezionych bezzałogowcach. Odniosła się też do pojawiających się w przestrzeni publicznej zarzutów, że komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństa nadeszły zbyt późno.

 

- Wysłanie komunikatów RCB, sms-ów, jest szczegółowo analizowane, czy jest taka konieczność. Państwo w nocy czuwało, czuwało wojsko, MON, MSWiA i wszystkie służby, żeby obywatele mogli spać. Wysłanie komunikatu RCB w nocy lub rankiem, gdy nie było bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, spowodowałoby niebywałą panikę - przekonywała rzeczniczka MSWiA.

 

Wkrótce więcej informacji.

Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl
