Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wydanie specjalne w Polsat News

Rosyjskie bezzałogowce naruszyły w nocy przestrzeń powietrzną polski. Poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Mieszkańcy wschodniej części kraju są proszeni o pozostanie w domach. "Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów (...) Operacja trwa" - napisał premier Donald Tusk. Trwa wydanie specjalne w Polsat News.

"Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w stałym kontakcie z dowództwem NATO. WOT aktywowany w celu naziemnych poszukiwań zestrzelonych dronów. Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję" - napisał na X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.





