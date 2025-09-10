Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów na godzinę 8:00. Wcześniej premier przekazał, że trwa operacja neutralizacji i poszukiwania dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. - Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO Marka Rutte o aktualnej sytuacji - przekazał.

Premier zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów na godzinę 8:00 - przekazał Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu.

"Trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa” - przekazał Szłapka po godz. 6:20 na portalu X.

Wcześniej Donald Tusk napisał na platformie X, że o sytuacji w Polsce został poinformowany Sekretarz Generalny NATO - Mark Rutte.

Rosyjskie drony nad Polską. Będzie nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów

"Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Jesteśmy w stałym kontakcie" - napisał szef rządu we wpisie na platformie X.

Premier informował wcześniej, że otrzymał meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie."Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie. Operacja trwa" - poinformował premier Donald Tusk na platformie X.

ZOBACZ: Rosyjskie drony w Polsce. MON użyło broni

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

ZOBACZ: Lotnisko Chopina otwarte. Loty wstrzymane do odwołania. Apel do pasażerów

"Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w stałym kontakcie z dowództwem NATO. WOT aktywowany w celu naziemnych poszukiwań zestrzelonych dronów. Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję" - napisał na X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

aba / polsatnews.pl / PAP