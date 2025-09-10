Odnaleziono szczątki drugiego drona. Spadł koło Zamościa [RELACJA NA ŻYWO]

W komunikacie opublikowanym w serwisie X Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło, że po nocnym ataku dronów i naruszeniu polskiej granicy, jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodami.

"Wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą bezpiecznie pójść dzisiaj do swoich szkół" - przekazano.