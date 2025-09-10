Odnaleziono szczątki drugiego drona. Spadł koło Zamościa [RELACJA NA ŻYWO]
W Cześnikach w powiecie zamojskim odnaleziono elementy kolejnego drona w postaci statecznika - przekazała Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Miejsce zabezpieczają służby. W nocy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Kilka z nich zestrzeliło polskie wojsko. Śledź naszą relację na żywo.
"Nie ma różnicy czy naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej to prowokacja czy przypadek. Rosja jest agresorem, która szuka konfliktu i państwa NATO z całą mocą muszą działać, aby ten imperializm gasić!" - napisał Krzysztof Gawkowski na platformie X.
W komunikacie opublikowanym w serwisie X Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło, że po nocnym ataku dronów i naruszeniu polskiej granicy, jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodami.
"Wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą bezpiecznie pójść dzisiaj do swoich szkół" - przekazano.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w środę alert dla województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego w związku z operacją neutralizacji obiektów, które w nocy naruszyły granicę Polski. RCB zaapelowało też o informowaniu służb w przypadku znalezienia drona lub miejscach jego upadku.
Rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT (PLL LOT) Krzysztof Moczulski poinformował w środę rano, że w związku z czasowym zamknięciem przestrzeni powietrznej część rejsów LOT została przekierowana na inne lotniska w Polsce.
"Bezpieczeństwo pasażerów i załóg jest naszym priorytetem. Po wygaśnięciu NOTAM i wznowieniu operacji w warszawskim porcie lotniczym, rejsy będą sukcesywnie kontynuowane do Lotniska Chopina w Warszawie" - dodał Moczulski.
Komendant Główny Policji ogłosił alarm dla jednostek garnizonów podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego - poinformowała Komenda Główna Policji na platformie X.
Przed godziną 6:00 służby otrzymały informacje o uszkodzeniu domu na Lubelszczyźnie.
- Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców. Nie ma osób poszkodowanych. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności - przekazał PAP rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek.
Sztab Generalny WP ostrzegł na platformie X, że fragmenty dronów znalezione na terenie Polski mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.
"Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren" - zaapelowano w oficjalnym komunikacie.
"Na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji siły i środki KSRG na wschodzie kraju zostały postawione w stan gotowości. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami i monitorujemy sytuację związaną z naruszeniami przestrzeni powietrznej RP przez obiekty typu dron" - poinformowała po godzinie 6:00 Państwowa Straż Pożarna na platformie X.
Władysław Kosiniak-Kamysz we wpisie na platformie X przekazał, że "na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne a polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną".
"Drony, które mogły stanowić zagrożenie zostały zestrzelone. Trwają działania związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku elementów obiektów".
Donald Tusk przekazał w mediach społecznościowych, że o naruszeniach przestrzeni powietrznej poinformował Marka Rutte.
"Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Jesteśmy w stałym kontakcie" - napisał szef rządu we wpisie na platformie X.
Premier Donald Tusk poinformował, że według meldunku Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych drony, które naruszyły polską granicę zostały zestrzelone. Dodał, że operacja z udziałem wojska nadal trwa.
Sekretarz stanu i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Marco Rubio powiedział, że został poinformowany na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrzne przez rosyjskie drony - podał w nocy CNN.
Szef MON informował w nocy, że samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. "Jesteśmy w kontakcie z dowództwem NATO; WOT poszukuje zestrzelonych dronów" - dodał
W nocy zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskami w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie.
Komunikat Dowództwa Operacyjnego RSZ głosi, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.
Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru.
W nocy w trakcie ataku Rosji na Ukrainę wielokrotnie naruszono polską przestrzeń powietrzną przez drony. Część z nich zestrzeliło polskie wojsko, co najmniej jeden uszkodził budynek mieszkalny.