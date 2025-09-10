Rosyjskie drony nad Polską. Komunikat MEN dla uczniów i nauczycieli

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło, że rosyjski atak dronowy, który naruszył Polską przestrzeń, był bezprecedensowy, a rozbite obiekty mogą być niebezpieczne. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało jednak komunikat, informując, że szkoły pozostaną otwarte i będą działać w normalnym trybie.

Premier Donald Tusk poinformował nad ranem o prowadzeniu operacji obronnych w związku z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. "Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z prezydentem i ministrem obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego" - napisał na X.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców województw lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego. Nakazano informowanie służb o znalezionych dronach lub miejscach ich upadku oraz o zachowanie spokoju.

MEN nie odwołuje zajęć w szkołach. Decyzja na poziomie samorządowym

Komunikat w tej sprawie pojawił się również ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Resort odniósł się do ataków dronami i ich wejścia w polską przestrzeń powietrzną. "MEN jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i wojewodami".

Jak stwierdziło ministerstwo, "nie ma zdiagnozowanych nowych zagrożeń". W związku z tym "wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą bezpiecznie pójść dzisiaj do swoich szkół". "Zalecamy śledzenie komunikatów RCB i odpowiednich służb" - podsumowano w komunikacie.

Natomiast w komentarzu dla Wirtualnej Polski wójt gminy Wyryki Bernard Błaszczuk - gdzie dron uderzył w budynek - przekazał, że zajęcia w lokalnych placówkach się nie odbędą. - W nocy coś spadło na dach, nie wiemy, co to było. Służby zabezpieczają to miejsce. Odwołaliśmy wszystkie zajęcia w szkołach i przedszkolach - powiedział.

Dron rozbił się o budynek w Wyrykach

W wyniku zdarzenia w Wyrykach doszło do uszkodzenia dachu budynku oraz znajdującego się przy nim samochodu.

Na antenie Polsat News głos w sprawie zabrał starosta powiatu włodawskiego, Mariusz Zańko. - W miejscowości Wyryki był incydent dotyczący tego, że jeden dom mieszkalny został uszkodzony. Szczegółów jeszcze dokładnie nie znamy, nie wiemy, czy to sam dron spadł na ten budynek i uszkodził ten dach i strop w budynku, czy to odłamki tego drona - powiedział.

- Z tego co wiem od mieszkańców, ludzie słyszeli wybuch, widzieli też polskie myśliwce. Sytuacja jest dosyć trudna i niepokojąca, rzeczywiście jest duży niepokój ze strony mieszkańców - dodał starosta.