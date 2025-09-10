Rosyjski dron uderzył w dom mieszkalny na Lubelszczyźnie
Rosyjski dron uderzył w dom mieszkalny w miejscowości Wyryki (pow. włodawski) w woj. lubelskim - dowiedział się Polsat News. Uszkodzony został dach budynku i samochód stojący na terenie posiadłości.
Szczątki rosyjskiego drona spadły na dom mieszkalny w miejscowości Wyryki Wola - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl podinsp. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
- Nikomu nic się nie stało - poinformował rzecznik służb.
Szczątki rosyjskiego drona uszkodziły dom mieszkalny na Lubelszczyźnie
W wyniku zdarzenia doszło do uszkodzenia dachu budynku oraz znajdującego się przy nim samochodu.
Na antenie Polsat News głos w sprawie zabrał starosta powiatu włodawskiego, Mariusz Zańko. - W miejscowości Wyryki był incydent dotyczący tego, że jeden dom mieszkalny został uszkodzony. Szczegółów jeszcze dokładnie nie znamy, nie wiemy, czy to sam dron spadł na ten budynek i uszkodził ten dach i strop w budynku, czy to odłamki tego drona - powiedział.
- Z tego co wiem od mieszkańców, ludzie słyszeli wybuch, widzieli też polskie myśliwce. Sytuacja jest dosyć trudna i niepokojąca, rzeczywiście jest duży niepokój ze strony mieszkańców - dodał starosta.
Samorządowiec potwierdził, że nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia, doszło jednak do strat w mieniu. Na miejscu obecni są pracownicy starostwa, których zadaniem jest oszacowanie strat.
Rosyjskie drony w Polsce. Doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej
W nocy z wtorku na środę doszło do bezprecedensowego ataku Rosjan w Ukrainie. Bezzałogowce wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że mamy do czynienia z "aktem agresji, który stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli". Dodano, że część dronów została zestrzelona.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Apeluje się o informowanie służb w przypadku napotkania bezzałogowców i przekazania ich lokalizacji.