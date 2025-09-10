- Jesteśmy w strefie zgniotu. Musimy się przygotować, żeby funkcjonować w czasach, które nie są ani pokojem ani wojną - mówił Zbigniew Parafianowicz w Polsat News. Dziennikarz "Dziennika Gazety Prawnej" wypowiedział się na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, w nocy z wtorku na środę. Dodał, że Rosja testuje NATO i prowadzi "operację szaszłyki".

- Wydaje się, że to nie był przypadek - mówił Zbigniew Parafianowicz w Polsat News. - Nie było przypadkiem również aresztowanie polskiego duchownego na Białorusi, czy też prawdopodobnie nie są przypadkiem płonące cysterny, należące do jednego z polskich koncernów działających na Litwie - kontynuował.

Zdaniem dziennikarza "Dziennika Gazety Prawnej" Rosja "testuje NATO, nie wywołuje wojny z definicji i działa poniżej tego progu".

- W nomenklaturze rosyjskiej określa się to "operacją szaszłyki", czyli takiego grillowania wschodniej flanki Sojuszu - stwierdził.

Według Parafianowicza, Moskwa zamierza się teraz przyglądać reakcji Polski oraz innych krajów NATO, ponieważ Władimir Putin czuje się pewnie po ostatnich spotkaniach z zaprzyjaźnionymi państwami takimi jak Chiny, Białoruś, czy Iran.

- Jesteśmy w strefie zgniotu. Musimy się przygotować, żeby funkcjonować w czasach, które nie są ani pokojem ani wojną - dodał dziennikarz.

W nocy z wtorku na środę doszło do bezprecedensowego ataku Rosjan w Ukrainie. Bezzałogowce wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Pierwsze naruszenie nastąpiło we wtorek o 23:30, ostatnie w środę o 6:30. Mowa o 19 dronach, z których część nadleciała z Białorusi.

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał Polsat News, że NATO uruchomiło art. 4. Paktu Północnoatlantyckiego. Jak dodał odbyły się już konsultacje w ramach procedury. Wcześniej premier Donald Tusk informował, że formalny wniosek o to złożyła Polska.

