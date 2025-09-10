Rosja naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Jest reakcja Kijowa

Co najmniej osiem dronów uderzeniowych było wymierzonych w Polskę- przekazał prezydent Ukrainy Wolodymyr Zełenski. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha przestrzegł z kolei, że naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony świadczą o rosnącej bezkarności Putina.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha odniósł się w mediach społecznościowych do dronów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Stwierdził, że "wskazuje to na rosnące poczucie bezkarności Putina, który nie został należycie ukarany za swoje poprzednie zbrodnie".

Rosyjskie drony nad Polską. Reaguje MSZ Ukrainy

"Putin kontynuuje eskalację, pogłębia wojnę i wystawia Zachód na próbę. Im dłużej nie otrzyma zdecydowanej odpowiedzi, tym bardziej staje się agresywny. Słaba odpowiedź sprowokuje Rosję jeszcze bardziej, a wtedy rosyjskie rakiety i drony będą wlatywać jeszcze dalej w Europę" - napisał.

Dodał, że ta sytuacja pokazuje, że jest to czas kiedy należy podjąć decyzję, która "pozwoli na wykorzystanie zdolności obrony powietrznej krajów sąsiednich do przechwytywania dronów i pocisków w ukraińskiej przestrzeni powietrznej".

"Ukraina od dawna proponowała taki krok. Musi on zostać podjęty w imię zbiorowego bezpieczeństwa" - napisał, dodając, że sankcje wobec muszą zostać zaostrzone.

Litwa "całkowicie solidaryzuje się" z Polską

Szef MSZ Litwy Kestutis Budrys także zareagował na naruszenie przez drony polskiej przestrzeni powietrznej.

"Sojusz (Północnoatlantycki) musi reagować siłą, a nie tylko zaniepokojeniem. Rzeczywistość jest jasna: dopóki (przywódca Rosji Władimir) Putin będzie mógł kontynuować krwawą wojnę przeciwko Ukrainie, żadne państwo - nawet należące do NATO - nie jest bezpieczne" - napisał na portalu X Budrys.

"Sankcje muszą uderzyć w samo serce gospodarki wojennej Kremla. Putin nie przestanie, chyba że my go powstrzymamy" - podkreślił.

"Powtarzające się, nieprzemyślane naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez Rosję stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i infrastruktury o szczególnym znaczeniu" - podkreślił szef litewskiej dyplomacji.

Minister zapewnił też, że "Litwa całkowicie solidaryzuje się ze swoim sojusznikiem, Polską".

W trakcie ataku Rosji wykonującej uderzenia na cele w Ukrainie, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron - poinformowało w środę nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie zostały zestrzelone.

Łotwa o "jasnym świadectwie" w związku z rosyjską agresją

Do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski odniósł się ponadto prezydent Łotwy Edgars Rinkevics. "W pełni wspieram i solidaryzuje się z naszymi polski przyjaciółmi i sojusznikami w związku z wtargnięciem rosyjskich dronów nad Polskę" - napisał na platformie X.

Łotewski lider zaznaczył, że "jest to jasne świadectwo tego, że rosyjska agresja na Ukrainę ma na nas bezpośredni wpływ i należy podjąć odpowiednie działania". Jak dodał, sojusznicy pracują i powinni dalej współdziałać w tej sprawie.