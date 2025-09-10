"Propozycje konkretnego wsparcia". Tusk po rozmowach z europejskimi przywódcami

"Przyjąłem nie tylko wyrazy solidarności z Polską, ale przede wszystkim propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju" - napisał Donald Tusk po rozmowie z europejskimi przywódcami i sekretarzem generalnym NATO.

Donald Tusk rozmawiał z prezydentami Ukrainy i Francji, sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem oraz premierami Włoch i Wielkiej Brytanii. Premier przekazał, że oprócz wyrazów solidarności z Polską, usłyszał "propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej w kraju".

Rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski

Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało nad ranem, że bezzałogowce wielokrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną Polski w trakcie rosyjskiego ataku na cele na Ukrainie. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, oświadczył, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.

Do pierwszego naruszenia doszło we wtorek o godz. 23:30, a ostatnie odnotowano w środę o 6:30. W sumie zarejestrowano 19 dronów; trzy lub cztery z nich zostały zestrzelone. Część nadleciała z Białorusi.

ZOBACZ: Znaleziono kolejny dron. Działania służb na Mazowszu

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował w Polsat News, że na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, w związku z atakami rosyjskich dronów na terytorium Polski.

Artykuł 4. brzmi: "Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron".

MSWiA o dronach znalezionych w Polsce

Podczas konferencji prasowej rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka wraz z rzecznikiem Dowództwa Operacyjnego RSZ ppłk. Jackiem Goryszewskim przedstawili listę miejscowości, w których odnaleziono rosyjskie bezzałogowce:

Cześniki (pow. zamojski) - 1 dron

Czosnówka (pow. bialski) - 1 dron

Wyryki (pow. włodawski) - 1 dron, uszkodzony budynek i samochód

Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski) - 1 dron

Wyhalew (pow. parczewski) - szczątki pocisku o nieustalonym pochodzeniu

Wohyń (pow. radzyński) - 1 dron

Mniszków (pow. opoczyński) - 1 dron

Oleśno (pow. elbląski) - 1 dron

Dodatkowo, po zakończeniu konferencji, przekazano informację o odnalezieniu dronów w miejscowościach: Wielki Łan (pow. włodawski),

Zabłocie-Kolonia (pow, łaski).

Chwilę przed godz. 17 dotarła informacja o odnalezieniu kolejnego drona w Nowym Mieście nad Pilicą (pow. grójecki).