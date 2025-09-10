Polsat News: Jest termin Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ruch prezydenta

O zamiarze zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego Karol Nawrocki informował w środę rano.

Zapowiedział wówczas, że "odbędzie się ona w ciągu najbliższych 48 godzin, gdy otrzyma pełną informację o sytuacji, jaka miała miejsce w nocy z wtorku na środę".

Rada Bezpieczeństwa Narodowego w czwartek. Efekt "ataku dronów"

Teraz wiadomo, że posiedzenie odbędzie się w czwartek. Dokładna godzina nie jest jeszcze znana.

Nawrocki w środę rano wskazał, że przez ostatnie godziny pozostawał "w regularnym kontakcie" z prezydentami państw sojuszniczych, a także sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. - To jest bezprecedensowy moment w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też w historii najnowszej Polski. Ten atak dronów jest wyjątkowy i musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało - powiedział.

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński o uruchomieniu artykule 5. NATO. Wskazał warunek

Prezydent zaznaczył też, że do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego skłoniła go informacja szefa Sztabu Generalnego WP gen. Wiesława Kukuły, który zadeklarował, że wojsko przedstawi w ciągu 48 godzin pełny raport poświęcony temu, co wydarzyło się w nocy.



Jak tłumaczył Nawrocki uczestnicy posiedzenia RBN muszą dysponować już pełnymi danymi, aby "móc w sposób odpowiedni reagować na zaistniałą sytuację."

Prezydent dodał, że to będzie moment, w którym wszystkie stronnictwa polityczne, przewodniczący klubów parlamentarnych i najważniejsze osoby w państwie będą dyskutować nie tylko o tym co się wydarzyło, ale też o tym, co zrobić w przyszłości, by do tego rodzaju sytuacji nie dochodziło.

Dziennikarze pytali dziś w Sejmie Jarosława Kaczyńskiego, czy pojawi się na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jeśli otrzyma zaproszenie od prezydenta. - Jeżeli mnie nie dopadł covid, czego nie wykluczam, to wziąłby w nim udział - stwierdził prezes PiS.