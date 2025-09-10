"Operacja trwała całą noc". Szczegółowe informacje od wojska

Polska
"Operacja trwała całą noc". Szczegółowe informacje od wojska

Donald Tusk poinformował w Sejmie, że pierwsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej nastąpiło we wtorek o 23:30, ostatnie w środę o 6:30. Premier wskazał, że chodzi o 19 dronów, z których część nadleciała z Białorusi. Zestrzelono trzy lub cztery z nich.

- Odnotowano i precyzyjnie namierzono 19 przekroczeń, konkretnych naruszeń przestrzeni powietrznej, ale to nie ostateczne dane, bo szef Sztabu Generalnego chce przekazywać państwu tylko dane potwierdzone - poinformował Tusk.

 

Premier wskazał, że rosyjskie drony nie wleciały do Polski w wyniku ich błędu lub dezorientacji lub "małych rosyjskich prowokacji na minimalną skalę". - Po raz pierwszy spora część tych dronów nadleciała z Białorusi - powiedział.

 

Wkrótce więcej informacji.

WIDEO: Porównał Trumpa do... goryla. "Mam nadzieje, ze Nawrocki będzie ostrożny"
Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DONALD TUSKDRONYPOLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 