W Cześnikach w powiecie zamojskim odnaleziono elementy kolejnego drona w postaci statecznika - brzmi komunikat Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Miejsce zabezpieczają służby. Dodano, że obiekt został wcześniej zestrzelony przez wojsko i nie informacji o poszkodowanych. W nocy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Kilka z nich zestrzeliło polskie wojsko.

Śledczy przekazali, że elementy drona znaleziono w okolicach cmentarza w miejscowości Cześniki pow. zamojskim. Teen został zabezpieczony przez służby, które jednocześnie starają się odnaleźć i zabezpieczyć pozostałe fragmenty obiektu.

Cześniki. Odnaleziono fragmenty drugiego drona. Został zestrzelony

"Przedmiotowy obiekt najprawdopodobniej został zestrzelony po godz. 3:00 w rejonie miejscowości Cześniki-Niewirków. Ma to związek z działaniem polskiej obrony powietrznej w związku z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy" - przekazała prokuratura.

Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby w wyniku przedmiotowego zdarzenia ktokolwiek został pokrzywdzony.

Wystosowano prośbę do obywateli o informowanie właściwych służb w przypadku ujawnieniu innych fragmentów drona.

Rosyjskie drony nad Polską. Wojsko zestrzeliło kilka obiektów

Tuż przed godz. 8 DORSZ poinformowało, że operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się. Szef Sztabu Generalnego WP Wiesław Kukuła po godz. 4 przekazał na X, że operacja jest w toku i poprosił o cierpliwość w zakresie informowania.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz zaapelował z kolei o poleganie na komunikatach Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i bycie wyczulonym na dezinformację.

Z kolei Komendant Główny Policji ogłosił alarm dla jednostek garnizonów podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Lubelska policja podała też, że w Lublinie trwa sztab kryzysowy po tym, jak w Czosnówce w powiecie bialskim odnaleziono uszkodzonego drona. Dron uszkodził też dach budynku mieszkalnego w Wyrykach w woj. lubelskim.

W środę ok. godz. 8.30 rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, które zwołał premier Donald Tusk. W posiedzeniu uczestniczą dowódcy wojskowi. - Sytuacja jest poważna, jesteśmy gotowi, aby odeprzeć tego typu prowokacje i ataki - przekazał szef rządu.

Dodał, że doszło do dwóch spotkań w nocy z prezydentem Karolem Nawrockim. - Kolejne było o godz. 6.30 - poinformował.