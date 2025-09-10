USA reagują na wydarzenia w Polsce. Będzie rozmowa Trumpa z Nawrockim

USA reagują na wydarzenia w Polsce. Będzie rozmowa Trumpa z Nawrockim
Donald Trump będzie rozmawiał z Karolem Nawrockim

Prezydent Donald Trump przeprowadzi w środę rozmowę z prezydentem Karolem Nawrockim na temat rosyjskich dronów - poinformował Biały Dom. Minionej nocy doszło do bezprecedensowego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie bezzałogowce.

- Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski. Prezydent Trump planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim jeszcze dziś - przekazała w środę  przedstawicielka Białego Domu.

 

Wcześniej jasną deklarację dotyczącą wsparcia Polski przez Stany Zjednoczone wyraził ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker.

 

"Jesteśmy z naszymi sojusznikami z NATO w obliczu tych naruszeń przestrzeni powietrznej i będziemy bronić każdego cala terytorium NATO” - zapewnił.

 

ZOBACZ: Polsat News: Jest termin Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ruch prezydenta

 

Rano stacja CNN informowała, że sekretarz stanu i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Marco Rubio powiedział, że został poinformowany na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrzne przez rosyjskie drony.

Rosyjskie drony nad Polską. NATO uruchamia art. 4

W nocy z wtorku na środę doszło do bezprecedensowego ataku Rosjan w Ukrainie. Bezzałogowce wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

 

Pierwsze naruszenie nastąpiło we wtorek o 23:30, ostatnie w środę o 6:30. Mowa o 19 dronach, z których część nadleciała z Białorusi. Zestrzelono trzy lub cztery z nich.

 

Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził Polsat News, że NATO uruchomiło art. 4. Paktu Północnoatlantyckiego. Jak dodał odbyły się już konsultacje w ramach procedury. Wcześniej premier Donald Tusk informował, że formalny wniosek o to złożyła Polska.

MSWiA o odnalezionych bezzałogowcach. Podano szczegóły

Rzeczniczka MSWiA podczas wspólnej konferencji prasowej z rzecznikiem Dowództwa Operacyjnego RSZ ppłk. Jackiem Goryszewskim przedstawiła aktualne informacje na temat rosyjskich dronów odnalezionych w Polsce. Zlokalizowano je w następujących miejscowościach:

 

  • Cześniki (pow. zamojski) - 1 dron
  • Czosnówka (pow. bialski) - 1 dron
  • Wyryki (pow. włodawski) - 1 dron (uszkodzony został budynek i samochód osobowy)
  • Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski) - 1 dron
  • Wyhalew (pow. parczewski) - szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia
  • Wohyń (pow. radzyński) - 1 dron
  • Mniszków (pow. opoczyński) - 1 dron
  • Oleśno (pow. elbląski) - 1 dron

Po konferencji prasowej podano informację o zlokalizowaniu ósmego drona w miejscowości Wielki Łan (pow. włodawski). 

WIDEO: Powitanie Alaksandra Łukaszenki w Chinach
